DART devrait entrer en collision avec un astéroïde lundi, selon la NASA

La mission DART de la NASA est à quelques jours de toucher un astéroïde à 11 millions de kilomètres de la Terre.

La mission tant attendue de test de double redirection d’astéroïdes (DART) de l’agence aura un impact sur la lune de l’astéroïde Dimorphos lundi, si tout se passe comme prévu.

La mission DART a été lancée le 23 novembre 2021 au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9 et vole maintenant dans l’espace lointain vers l’astéroïde binaire proche de la Terre (65803) Didymos et sa lune Dimorphos.

La mission, gérée par le JHUAPL (John Hopkins University Applied Physics Laboratory), est la première tentative de l’humanité pour déterminer si nous pouvons modifier le cours d’un astéroïde, un exploit qui pourrait un jour être nécessaire pour sauver la civilisation humaine.

Alors que changer l’orbite d’un astéroïde à 11 millions de kilomètres semble intimidant, les membres de l’équipe DART et JHUAPL ont déclaré lors d’une conférence de presse jeudi qu’ils étaient convaincus que les années de planification qui ont conduit à la mission mèneront au succès.

Voyageant à une vitesse de 23 760 km/h, le vaisseau spatial DART impactera Dimorphos de 170 m, une lune en orbite autour de l’autre membre de son système binaire, l’astéroïde Didymos de 780 m de large.

Selon la NASA, cela modifiera suffisamment la période orbitale de Dimorphos pour modifier ses effets gravitationnels sur le plus grand Didymos, modifiant ainsi la trajectoire de la paire.

Katherine Calvin, scientifique en chef de la NASA et conseillère principale sur le climat, a déclaré que si DART est un test clé de cette stratégie de défense planétaire « à impact cinétique », la mission produira également une science précieuse qui permettra aux astronomes d’examiner l’histoire profonde du système solaire.

Route que DART devrait emprunter (Image : Disclosure/NASA)

« Nous examinons les astéroïdes pour nous assurer que nous ne les gênons pas. Nous les étudions également pour en savoir plus sur la formation et l’histoire de notre système solaire. Chaque fois que nous en voyons un, nous apercevons un fossile du système solaire primitif », a déclaré Calvin.

« Ces vestiges capturent une époque où des planètes, comme la Terre, se formaient », a-t-elle ajouté. « Les astéroïdes et autres petits corps ont également fourni à la Terre de l’eau et d’autres ingrédients de la vie à mesure qu’elle mûrissait. Nous étudions cela pour en savoir plus sur l’histoire de notre système solaire.

Lindley Johnson, officier de la défense planétaire de la NASA, a déclaré que DART marque un tournant dans l’histoire de l’espèce humaine.

« C’est une période passionnante, non seulement pour l’agence, mais pour l’histoire de l’espace et l’histoire de l’humanité. C’est la première fois que nous pouvons démontrer que nous avons non seulement la connaissance des dangers posés par ces astéroïdes et comètes laissés par la formation du système solaire, mais aussi que nous avons la technologie qui peut détourner ces corps d’un bien sûr d’impacter la Terre. Par conséquent, cette manifestation est extrêmement importante pour notre avenir », a-t-il déclaré.

C’est le même sentiment de Tom Statler, scientifique au DART. « Le premier test est notre capacité à construire des engins spatiaux guidés de manière autonome qui auront réellement un impact cinétique sur l’astéroïde. La seconde est la façon dont le véritable astéroïde réagit à l’impact cinétique », a-t-il déclaré.

« Parce qu’en fin de compte, la vraie question est: dans quelle mesure pouvons-nous déplacer efficacement l’astéroïde et cette technique d’impact cinétique peut-elle être utilisée à l’avenir si nous en avons besoin? »