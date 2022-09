Du loup à crinière au chien vinaigre : pourquoi l’Amérique du Sud compte-t-elle autant de canidés ?

L’Amérique du Sud possède la plus grande variété de canidés au monde, et une nouvelle étude de l’Université de Californie-Los Angeles (UCLA) montre comment tous ces animaux dérivent d’une seule espèce arrivée sur le continent il y a entre 3,5 et 4 millions d’années. retour. Cela réfute la théorie antérieure selon laquelle les espèces modernes avaient plusieurs ancêtres.

La recherche, publiée dans la revue Actes de l’Académie Nationale des Sciences, montre comment de nouvelles espèces peuvent apparaître et se propager rapidement dans habitats où il n’y a pas de concurrence. Par ailleurs, l’étude fournit des conseils sur la meilleure façon de conserver les espèces de canidés d’Amérique du Sud en voie de disparition.

Actuellement, dix espèces de canidés – une famille qui comprend des chiens et des loups – vivent en Amérique du Sud, dont sept sont des renards. Les trois autres sont le loup à crinière, le chien de brousse et le chien à oreilles courtes.

Fait intéressant, certaines des mutations génétiques naturelles responsables de l’émergence de variations extrêmes de taille et de régime alimentaire chez les canidés sud-américains ont également été artificiellement introduites par nous-mêmes, les humains, au cours de milliers d’années chez les chiens, ce qui a entraîné la multitude de races que nous voyons aujourd’hui.

L’Amérique du Sud comptait très peu d’animaux placentaires et pas de canidés avant l’élévation de l’isthme de Panama au-dessus du niveau de la mer il y a environ 3 millions d’années, permettant l’arrivée de nouvelles espèces. L’intervalle de temps entre cet événement géologique et le moment présent est très court d’un point de vue évolutif. Cela a soulevé une question dans l’esprit de nombreux scientifiques : comment tant d’espèces de canidés ont-elles pu apparaître en si peu de temps ? Ils ont émis l’hypothèse que plusieurs ancêtres différents ont traversé l’isthme à des moments différents, conduisant à l’émergence d’espèces qui existent aujourd’hui et d’autres qui sont maintenant éteintes.

Pour tester cette intuition, Robert Wayne, professeur de biologie évolutive à l’UCLA, et Daniel Chavez, chercheur à l’Arizona State University, ont séquencé 31 génomes pour les 10 espèces de canidés trouvées en Amérique du Sud. Ils ont retracé les relations évolutives entre eux grâce à des analyses de leurs habitatsla taille de leurs populations et les types de mutations génétiques.

À leur grande surprise, les données génétiques indiquaient un seul ancêtre commun arrivé sur le continent il y a entre 3,5 et 4 millions d’années – avant même que l’isthme ne soit complètement ascensionné – et dont la population se composait d’environ 11 600 individus.

« Nous avons découvert que tous les canidés existants dérivent de l’incursion d’une seule espèce ancestrale qui est entrée sur le continent par un chemin à l’est des Andes », explique Chavez.

Ces animaux se sont rapidement répandus à travers l’Amérique du Sud – y compris l’étroite bande de terre à l’ouest des Andes – s’adaptant à différents environnements et devenant de plus en plus génétiquement différents. Les chercheurs ont découvert que les 10 espèces qui existent aujourd’hui sont apparues il y a entre 1 et 3 millions d’années.

Le chien vinaigre, espèce la plus proche du loup à crinière | Crédit : Vladimir Wrangel, via .

Ils ont également constaté que le loup à crinière (canidé sud-américain aux pattes les plus longues et dont le régime alimentaire est principalement composé de fruits) et le chien de brousse (aux pattes courtes et encore plus dépendant de la viande que les loups européens et nord-américains) sont les espèces les plus proches de toutes. . Leur différence de taille provient de changements dans un gène qui régule la longueur de leurs jambes.

« Les canidés sud-américains sont l’équivalent sauvage du chien domestique en raison de leur grande variété de régimes alimentaires et de la taille de leurs pattes, et toute cette différenciation s’est déroulée sur une période de seulement 1 à 2 millions d’années », explique Wayne. « Tout cela s’est produit parce que l’Amérique du Sud n’avait pas à l’origine ce type d’animal carnivore, ce qui indique qu’il y avait une énorme quantité de proies et pas de prédateurs moyens ou grands avec lesquels rivaliser. Dans cette niche inoccupée, les canidés ont prospéré et se sont différenciés.

