Des astronomes découvrent une bulle de gaz en orbite autour du trou noir au centre de la Voie lactée

Les astronomes observant l’espace à travers le télescope ALMA, situé au Chili, ont trouvé des signaux particuliers autour de Sagittarius A*, le trou noir au centre de la Voie lactée. Apparemment, il y a un « point chaud » en orbite autour du trou noir.

Selon les chercheurs impliqués, la bulle chaude effectue une orbite similaire à celle de la planète Mercure, mais elle effectue une révolution complète en seulement 70 minutes. Pour qu’une étoile soit capable d’un tel exploit, la vitesse développée doit être d’environ 30% de la vitesse de la lumière.

En avril 2017, huit radiotélescopes du monde entier, dont ALMA, se sont réunis pour prendre la première image de Sagittarius A*, et lors de la collecte de données, l’équipe a trouvé plus d’indices sur la nature du trou noir. Certaines des observations ont été faites par hasard juste après une explosion d’énergie de rayons X au centre de la galaxie. Ces événements sont généralement associés à ce que l’on appelle des «points chauds», qui sont des bulles de gaz chaud qui tournent très vite et sont très proches du trou noir.

Image : Représentation de la trajectoire de la bulle de gaz autour du trou noir supermassif Sagittarius A*. Crédits : Collaboration EHT, ESO/M. Kornmesser/M. Wielgus

Selon le chercheur et responsable de l’étude, Maciek Wielgus de l’Institut Max Planck de radioastronomie à Bonn, en Allemagne, « ici, nous voyons pour la première fois une forte indication que des points chauds en orbite sont également présents dans les observations radio ».

La co-auteure de l’étude, Monika Mościbrodzka de l’Université Radboud, a déclaré que « nous trouvons maintenant des preuves solides d’une origine magnétique de ces flammes et nos observations nous donnent un indice sur la géométrie du processus. Les nouvelles données sont extrêmement utiles pour construire une interprétation théorique de ces événements.

Depuis ALMA, il est très probable que les astronomes pourront démêler le champ magnétique du Sagittaire A*. Cette nouvelle recherche indique des contraintes plus fortes sur la forme de ce champ magnétique que les observations précédentes, ce qui aide les astronomes à découvrir la nature du trou noir de la Voie lactée et de ses environs.

Une nouvelle étude renforce les observations précédentes

Les observations ont confirmé certaines des découvertes antérieures faites par le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO), qui balaye l’espace aux longueurs d’onde infrarouges.

Un autre co-auteur de l’étude, Ivan Marti-Vidal, de l’Université de València, en Espagne, a déclaré qu’« à l’avenir, nous devrions être en mesure de suivre les points chauds à toutes les fréquences en utilisant des observations coordonnées. Le succès d’un tel effort serait une véritable étape importante pour notre compréhension de la physique des flammes au centre galactique.

Enfin, Wielgus a affirmé qu’il avait bon espoir quant à l’avenir et aux découvertes à venir. « J’espère qu’un jour, nous serons à l’aise de dire que nous ‘savons’ ce qui se passe en Sagittaire A* », a déclaré le scientifique.

Via : Physique

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !