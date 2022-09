Le premier clone de loup sauvage au monde est né d’un beagle

Un laboratoire de génétique basé à Pékin, en Chine, a révélé le premier clone de loup sauvage au monde : une femelle nommée Maya, née il y a 100 jours. Selon les experts, il représente une étape majeure pour la préservation des animaux rares et en voie de disparition grâce à la technologie du clonage.

Maya, née le 10 juin 2022, est le premier loup sauvage cloné au monde. Image: Sinogene Biotechnology Co

« Pour sauver les espèces en voie de disparition, nous avons lancé en 2020 une coopération de recherche avec le Harbin Polarland Institute sur le clonage du loup arctique. Après deux ans d’efforts acharnés, l’animal a été cloné avec succès. C’est le premier cas de ce genre au monde », a déclaré Mi Jidong, directeur général de Sinogene Biotechnology, lors d’une conférence de presse.

Né le 10 juin dernier, le « petit loup » est en pleine santé, comme on peut le voir dans la vidéo diffusée par l’entreprise. La cellule donneuse qui l’a créée provenait de l’échantillon de peau d’une autre Maya, une femelle loup arctique sauvage de 16 ans du Canada, qui a été livrée à Harbin Polarland.

Zhao Jianping, directeur général adjoint de Sinogene, a expliqué au journal chinois Global Times, qui appartient au Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois, que le clonage du loup arctique a été réalisé avec la construction de 137 embryons de ovocytes (œufs). ) canines énucléées et cellules somatiques, suivi du transfert de 85 d’entre elles dans l’utérus de sept chiennes beagle. Parmi ceux-ci, un seul « havre », comme on dit, est né Maya.

Le choix d’œufs canins et d’une chienne comme « maternité de substitution » a été fait parce que les chiens partagent une ascendance génétique avec des loups anciens, ce qui les rend plus susceptibles de réussir dans la technologie du clonage, ont déclaré des experts.

He Zhengming, directeur de l’Institut chinois de recherche sur les ressources animales pour le contrôle des aliments et des médicaments, a déclaré au Global Times que les animaux clonés ont la capacité de se reproduire s’ils ont des œufs fécondés intacts. La technologie du clonage peut copier toutes les informations génétiques pour l’élevage sélectif et ainsi diversifier la population d’animaux en voie de disparition.

Depuis le premier mammifère cloné au monde, la brebis « Dolly », la technologie du clonage a permis de diversifier les populations de certaines espèces, comme les bovins, les porcs et les chevaux.

Cependant, certaines controverses ont été générées autour du clonage du loup arctique. Sun Quanhui, un scientifique de l’organisation mondiale de protection des animaux, a déclaré au Global Times que la technologie du clonage a fait de grands progrès depuis sa création, mais qu’elle est encore en train d’être affinée et dans la phase exploratoire de la recherche, avec de nombreux problèmes techniques et éthiques qui doivent être résolus. manipulé avec précaution. .

Sun a soulevé quelques questions. « Y a-t-il des risques pour la santé associés aux animaux clonés ? Dans quelles circonstances est-il autorisé de cloner des animaux ? Dans quelle mesure le clonage affecte-t-il la biodiversité ? »

Pour lui, le clonage ne doit être envisagé que pour les animaux dont les espèces sont éteintes à l’état sauvage et dont les populations captives sont très limitées.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) cite les loups arctiques sur la liste rouge des espèces menacées. En Chine, les loups arctiques sont introduits de l’étranger et élevés dans des zoos.

