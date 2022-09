Le laser le plus puissant jamais créé par les États-Unis est dévoilé

Des scientifiques de l’Université du Michigan, aux États-Unis, ont terminé le développement de l’un des lasers le plus puissant et le plus rapide du monde. Le système de Laser Zetawatt Equivalent Ultrashort Pulse (ZEUS) est un dispositif d’amplification de la lumière qui aidera à la recherche dans l’espace, l’électronique, la sécurité nationale, la physique quantique et même le domaine médical, où il est étudié comme moyen de traitement du cancer.

Les astrophysiciens et ingénieurs responsables du projet affirment que la technologie offrira une nouvelle perspective sur le comportement des particules et de la matière dans l’état physique connu sous le nom de plasma.

Regardez une vidéo de démonstration ci-dessous :

Selon les chercheurs, ZEUS peut émettre une impulsion ultra-courte qui dure 25 femtosecondes, soit 25 secondes divisées par un quadrillion. Au début, les poutres laser n’auront que 1 % de leur puissance totale, soit 30 térawatts sur les 3 000 qu’ils pourraient générer.

Karl Krushelnick, directeur du Center for Ultra-Fast Optical Science de l’Université du Michigan, a déclaré que ce serait « le laser puissance de crête la plus élevée aux États-Unis et l’un des systèmes les plus puissants au monde.

O laser il n’a pas été breveté et est donc disponible pour les chercheurs du monde entier. « Nous sommes impatients de développer la communauté de recherche et de rassembler les gens avec de nouvelles idées d’expériences et d’applications », ajoute Krushelnick.

La première utilisation de laser à des fins de recherche a été coordonné par Franklin Dollar, professeur d’astronomie et de physique à l’Université de Californie – Irvine (UCI). Son équipe de chercheurs cherche des sources alternatives de rayons X qui n’émettent pas de fortes doses de rayonnement, comme c’est le cas avec les équipements conventionnels.

« ZEUS sera utilisé pour émettre des impulsions de laser faisceaux infrarouges dirigés vers un échantillon d’hélium gazeux, le transformant en plasma, qui accélère les électrons à des niveaux d’énergie élevés. Ces faisceaux d’électrons se déplacent ensuite en produisant des impulsions très compactes de rayons X », explique l’Université du Michigan dans un communiqué.

On s’attend à ce que, d’ici la fin de 2023, ZEUS soit en mesure de contribuer à des expériences complexes et à grande échelle dans des initiatives telles que la sécurité des données, la détection des armes nucléaires et les diagnostics médicaux.

