La première femme saoudienne à aller dans l’espace en 2023

L’Arabie saoudite a annoncé jeudi qu’elle enverrait deux astronautes dans l’espace, dont la première femme astronaute du pays, dans le cadre de son nouveau programme spatial. La mission sera organisée par la société nord-américaine Espace axiome et, si tout se passe bien, elle aura lieu dès 2023.

« L’espace appartient à toute l’humanité, l’une des raisons pour lesquelles Espace axiome se félicite de notre nouveau partenariat avec la Commission spatiale saoudienne pour former et lancer des astronautes saoudiens dans l’espace, y compris la première femme astronaute du pays », a déclaré Michael Suffredini, PDG de la société basée à Houston, au Texas.

Un Saoudien a déjà été envoyé dans l’espace: le prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz al-Saud a participé à la mission de 1985 Découverte à bord du vaisseau spatial STS-51-G.

L’Arabie saoudite fait l’objet de critiques internationales constantes concernant le traitement réservé aux femmes dans le pays. Par exemple, ce n’est qu’en 2018 qu’ils ont obtenu le droit de conduire des voitures.

L’Arabie Saoudite dans l’espace

LA axiome a déjà organisé une mission habitée, au cours de laquelle il a emmené trois clients et un de ses employés faire un aller-retour vers la Station spatiale internationale (ISS).

Le vol effectué en partenariat avec l’Arabie Saoudite sera vraisemblablement similaire, utilisant du matériel de EspaceX, d’Elon Musk, pour rejoindre l’ISS. Cependant, le axiome n’a pas encore révélé les détails de la mission.

La société texane vise également à lancer des modules pour l’ISS à partir de 2024, qui se détacheront plus tard du laboratoire orbital et deviendront des stations spatiales autonomes commerciales auto-exploitées. Axiome. De plus, la société fabriquera les combinaisons de marche sur la lune qui seront utilisées lors de la mission Artemis 3 de la NASA, qui vise à emmener des astronautes sur la lune entre 2025 et 2026.

