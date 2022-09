La Chine prévoit d’envoyer des sondes sur Jupiter et Uranus au cours de la prochaine décennie

En un seul lancement, prévu pour 2030, la Chine prévoit d’envoyer deux engins spatiaux dans le système solaire externe : une plus grande sonde, visant Jupiter et ses lunes, et une plus modeste, pour enquêter sur Uranus.

L'un des équipements qui sera envoyé par la Chine dans le système solaire externe en 2030 étudiera Jupiter et ses quatre plus grandes lunes. Image : Yéti pointillé – Surnommée Tianwen 4, la mission sera lancée sur une fusée Longue Marche 5 et utilisera un survol de Vénus et deux survols de la Terre pour propulser le véhicule, avant de tirer les sondes et de fixer le cap vers leurs cibles respectives. Les détails du projet ont été présentés par Wang Qiong, chercheur au Centre d'exploration lunaire et d'ingénierie spatiale de l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA), lors du Congrès international d'astronautique 2022 à Paris mercredi (21). La Chine enverra une sonde pour étudier Uranus dans la prochaine décennie. Image : Vadim Sadovski – Selon Qiong, le vaisseau spatial chargé d'étudier le système de Jupiter entrera finalement en orbite autour de la lune Callisto pour une enquête détaillée sur les lunes galiléennes (les quatre plus grands des 79 satellites naturels de la planète). L'autre sonde peut faire du stop sur un astéroïde. Mais rien de tout cela n'est tenu pour acquis. « Les objectifs scientifiques sont toujours à l'étude », a déclaré le scientifique dans une interview avec le site Web. espace.com. Auparavant, par exemple, la CNSA envisageait d'utiliser un atterrisseur sur la lune Callisto, mais Qiong affirme que le dernier concept ne comprend qu'un orbiteur, sans atterrisseur. La Chine a lancé sa première mission interplanétaire indépendante en 2020, envoyant l'orbiteur Tianwen 1 et le rover Zhurong sur Mars. Viendra ensuite la mission Tianwen 2, prévue en 2025, qui vise à entrer en collision avec le petit astéroïde proche de la Terre Kamo'oalewa pour la collecte d'échantillons, ainsi qu'une visite ultérieure à une comète de la ceinture principale. Tianwen 3, quant à lui, sera une mission complexe de retour d'échantillons de Mars qui pourrait décoller à partir de 2028 et les livrer sur Terre plus tôt que prévu par la NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA). Qiong a déclaré que ces missions et plans de construction d'une station internationale de recherche lunaire dans les années 2030 visent à « promouvoir l'utilisation des ressources humaines pour créer une nouvelle norme de coopération internationale dans l'exploration spatiale et contribuer à l'utilisation pacifique de l'espace ».