Une expérience montre ce qu’une heure de contact avec la nature fait au cerveau humain

Un article paru plus tôt ce mois-ci dans le magazine Psychiatrie moléculaireappartenant au groupe la nature, établit une corrélation entre la santé humaine et le contact avec la nature. Selon l’étude, marcher dans une forêt pendant seulement une heure, par exemple, peut déclencher des réactions bénéfiques dans notre cerveau.

Une seule heure de contact avec la nature provoque des réactions bénéfiques dans une zone du cerveau humain impliquée dans le traitement du stress. Image : Simona Pilolla –

Comme le souligne le site Web Alerte scientifique, l’histoire humaine s’est largement déroulée dans des décors bucoliques, avec des savanes et des vallées fluviales boisées abritant nos ancêtres pendant des millions d’années. En comparaison, les villes modernes ont apporté un nouveau type d’habitat qui, malgré ses nombreux avantages, nuit souvent à notre santé mentale.

Plusieurs recherches établissent un lien entre les environnements urbains et un risque accru d’anxiété, de dépression et d’autres problèmes de santé mentale comme la schizophrénie.

En revanche, d’autres études soulignent que la visite de zones boisées, même brièvement, peut apporter un certain nombre d’avantages à la santé mentale et physique, notamment une baisse de la tension artérielle, une réduction de l’anxiété et de la dépression, une meilleure humeur, une plus grande concentration, une meilleure qualité de sommeil, une mémoire affinée et guérison plus rapide pour certaines maladies.

Certaines pistes de recherche indiquent que l’amygdale, une petite structure au centre du cerveau impliquée dans le traitement du stress, l’apprentissage émotionnel et la réaction de combat ou de fuite, est moins activée lors de perturbations chez les résidents ruraux que chez les citadins.

Cela ne indique pas nécessairement que la vie rurale a cet effet. C’est peut-être le fait que les personnes qui ont naturellement cette personnalité plus calme sont plus susceptibles de vivre à la campagne. Pour comprendre cette question, des chercheurs de l’Institut Max Planck pour le développement humain en Allemagne ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).

Après avoir sélectionné 63 volontaires adultes en bonne santé pour l’expérience, les scientifiques ont demandé aux volontaires de remplir des formulaires, d’effectuer une tâche de mémoire de travail et de subir des IRMf tout en répondant à des questions, dont certaines étaient conçues pour induire un stress social.