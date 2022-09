Ce vendredi (23), à 4h45 (GMT), Mercure entamera une phase que les astronomes appellent « conjonction solaire inférieure », passant entre la Terre et le Soleil, dont elle s’approchera à moins de 3º.

Selon le portail Dans le cielcela se produit une fois dans chaque cycle synodal de la planète, qui est le laps de temps nécessaire pour qu’un corps planétaire atteigne la même position relative avec le Soleil et la Terre – qui dans le cas de Mercure est de 116 jours.

Il est possible de remarquer dans cette projection du ciel pour l’aube de ce vendredi (23) que Mercure sera pratiquement aligné avec la Terre, positionné entre notre planète et le Soleil. Image : SolarSystemScope

Au plus près du Soleil, Mercure sera à une distance de seulement 2°51′ de notre étoile, ce qui la rendra inobservable pendant longtemps tant qu’elle sera baignée de soleil. Cette phase marque la « disparition » de la planète dans le ciel nocturne et sa transition pour devenir un objet du matin dans les semaines à venir.

Mercure passera également par le périgée – son point le plus proche de la Terre – presque au même moment, atteignant une distance de 0,65 Unités Astronomiques (UA) de notre planète, soit l’équivalent de 65% de la distance entre nous et le Soleil, soit environ 150 millions de km.

Cela indique que la plus petite planète du système solaire ne sera « que » à 97,5 millions de km de la Terre, ce qui la rendrait beaucoup plus grande à notre avis, si elle pouvait être observée.

Il convient de noter, par curiosité, que Mercure a une caractéristique que beaucoup de gens ignorent : une queue. Selon la NASA, la fine atmosphère de la planète est principalement composée d’oxygène (O2), d’hydrogène (H2), d’hélium (He), de potassium (K) et de minuscules particules de sodium (Na), qui brillent lorsqu’elles sont excitées par la lumière du soleil. La lumière du soleil libère et sépare également ces atomes de la surface.

