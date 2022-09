Une structure plus ancienne que Stonehenge se trouve en République tchèque ; Voir

Les archéologues ont trouvé près de Prague, capitale de la République tchèque, une structure qui pourrait être plus ancienne que les Stonehenges connus et les pyramides d’Égypte. La cocarde est une construction empreinte de mystère, puisque les chercheurs ne savent pas exactement quelle était la fonction de cette œuvre. On estime que les communautés de la fin de la période néolithique, il y a 7 000 ans, étaient responsables de la construction.

Vu pour la première fois dans les années 1980, les experts ont découvert lors de cette fouille que la cocarde mesure environ 55 mètres de diamètre. Selon le porte-parole de l’Institut d’archéologie de l’Académie tchèque des sciences (IAP) et expert en cocarde Jaroslav Řídký, la structure entière a été révélée pour la première fois.

Jusqu’à présent, l’équipe de Řídký a récupéré des tessons de poterie, des os d’animaux et des outils en pierre sur le site. En enquêtant sur ces vestiges organiques, il sera possible de déterminer la date de construction de la structure et de la relier probablement à un habitat néolithique découvert à proximité.

Ces constructions n’étaient pas bien connues jusqu’à il y a quelques décennies. Aujourd’hui, selon une déclaration de Řídký à la radio internationale de Prague, les archéologues savent que « les cocardes sont la plus ancienne preuve d’architecture dans toute l’Europe ».