L’humanité a laissé des tonnes de déchets sur Mars sans y avoir mis les pieds

Au cours des 50 dernières années, plus de 7 tonnes de débris spatiaux se sont déposés à la surface de Mars, selon un article publié dans la revue placer La conversation.

L’auteur, Cagri Kilic, étudiante postdoctorale à l’Université de Virginie-Occidentale et experte sur Mars, est arrivée à ce résultat en additionnant la masse de tous les équipements jamais envoyés sur la planète (9,97 tonnes) puis en soustrayant le poids des appareils .actuellement en exploitation (2,86 tonnes).

Selon l’ONU, l’humanité a lancé 18 objets vers Mars au cours de 14 missions, inaugurées en 1971, lorsque l’Union soviétique a envoyé sa sonde Mars 2, qui a été détruite alors qu’elle tentait d’atterrir sur la planète.

Toutes ces missions, réussies ou non, ont dispersé accidentellement une grande quantité de déchets autour de Mars. De temps à autre, l’un des rovers l’exploration de la surface de la planète tombe sur l’un de ces résidus, comme cela s’est produit récemment avec l’astromobile persévérancequi a retrouvé plusieurs matériaux qu’il a expulsés lors de son atterrissage en 2021.

Mon équipe a repéré quelque chose d’inattendu : c’est un morceau de couverture thermique qui, selon eux, pourrait provenir de mon étage de descente, le jet pack propulsé par fusée qui m’a déposé le jour de l’atterrissage en 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu – Le rover Mars Persévérance de la NASA (@NASAPersevere) 15 juin 2022

Déchets sur Mars

Selon Kilic, les débris ont trois sources : les équipements mis au rebut, les appareils inactifs et les navires qui sont entrés en collision avec le sol lors de l’atterrissage.

« Il serait très difficile d’obtenir le bon nombre de débris par vaisseau spatial, car chacun a ses propres exigences spécifiques », dit-il. « Précisément pour cette raison, la masse rejetée serait différente. Cependant, on peut dire que les navires écrasés génèrent plus de déchets.

En entrant dans l’atmosphère de Mars et en s’approchant de sa surface, les sondes se débarrassent de certaines parties de son module, comme son parachute et son bouclier thermique – c’est alors qu’elles n’échouent pas dans leur mission et finissent par disperser les morceaux de leur structure dans divers sens.

La planète est également le cimetière de plusieurs appareils qui sont devenus inactifs en raison de pannes de courant ou de dommages structurels pendant les opérations. Des exemples en sont la sonde Éclaireur de Mars C’est le rover Sojournerqui est arrivé sur Mars en juillet 1997 et a perdu le contact avec la Terre en septembre de la même année.

Parachute abandonné par vagabond persévérance lors de votre atterrissage | Crédit : Erin Gibbons, via Twitter.

risques futurs

Selon Kilic, des débris éparpillés sur la surface pourraient avoir un impact négatif sur les futures missions martiennes. On craint que les débris ne contaminent les échantillons collectés par les astromobiles ou pire, obstruent leur chemin et même les endommagent.

« Depuis le rover Persévérance collecte des échantillons puis les amène sur Terre, les équipes de la NASA chargées de capturer des images du terrain de Mars s’engagent à trouver le plus de ferraille possible », explique Kilic.

Il ajoute : « Les équipes chargées de manipuler les échantillons cherchent également à assurer l’intégrité du matériel scientifique en surveillant les sources potentielles de contamination. Alors que les vents de Mars peuvent transporter certains des débris, la technologie d’imagerie est suffisamment avancée pour que nous puissions les identifier. Je crois qu’il y a un faible risque de contamination et d’obstruction du rovers. Mais quand même, il y a un risque.

