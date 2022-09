La Russie modifie la date de départ de la Station spatiale internationale

Alors que les tensions entre la Russie et les États-Unis augmentent après que Vladimir Poutine a menacé d’utiliser des armes nucléaires dans la guerre en Ukraine, les Russes ont discrètement changé la date de leur probable départ de la Station spatiale internationale (ISS). La déclaration a été faite par le chef de Roscosmos mercredi dernier (21).

La quatrième a été marquée par le lancement de la mission Soyouz MS-22, qui a transporté un équipage de deux cosmonautes russes et un astronaute de la NASA vers l’ISS. Lors de la conférence de presse qui a suivi l’événement, Yuri Borisov, chef de l’agence spatiale, a déclaré qu’il était « très probable » que la Russie quitte la station d’ici 2028.

Le pays n’a jamais donné de date pour le départ de l’ISS. Pourtant, ces derniers mois, plusieurs déclarations ont indiqué un départ de 2024. Yuri lui-même a déclaré que, dans deux ans, les Russes pourraient déjà être prêts à quitter la station.

Maintenant, il parle toujours de 2024, mais dit que les Russes doivent dépendre de la structure jusqu’en 2028. « Nous prévoyons de [trabalhar na estação] jusqu’en 2024, puis nous continuerons en fonction de l’état de l’ISS. Très probablement, d’ici 2028. »

L’ISS devrait fonctionner jusqu’en 2030, date à laquelle sa durée de vie devrait prendre fin. Le projet, qui englobe des agences du monde entier, est principalement mené par les Russes et les Américains. Les déclarations de la NASA indiquaient déjà la volonté américaine de maintenir le partenariat plus longtemps au-delà de 2024.

Comprendre comment fonctionne la collaboration sur la Station spatiale

Il est courant de dire que l’ISS a un « côté russe » et un « côté américain » (même si la réalité est un peu plus complexe), et les astronautes des deux pays sont une présence constante dans les équipages qui se relaient en orbite tous les six mois.

De plus, la structure ISS elle-même garantit la coopération entre ses membres. Le « côté russe » s’appuie sur les panneaux solaires du « côté américain » pour l’électricité, et ceux-ci dépendent des Russes pour maintenir la station « en place ».