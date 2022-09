Une vidéo 3D réalisée avec les données du vaisseau spatial Juno révèle des «nuages ​​de cupcakes» sur Jupiter

Une animation réalisée à partir des données obtenues par le vaisseau spatial Juno affiche les hauteurs relatives des sommets des nuages ​​de Jupiter, révélant des tourbillons et des pics délicatement texturés qui ressemblent au glaçage de cupcakes.

Les images ont été capturées par le vaisseau spatial Juno, qui étudie Jupiter depuis 2016. Image : Merlin74 –

Les résultats ont été présentés mercredi (21) à la Congrès scientifique Europlanète (EPSC) 2022 à Grenade, en Espagne, par le scientifique citoyen Gerald Eichstädt, mathématicien professionnel et développeur de logiciels.

L’animation utilise les données de l’instrument JunoCam, la caméra à lumière visible à bord du vaisseau spatial de la NASA qui orbite autour de Jupiter depuis 2016.

« La mission Juno nous donne l’opportunité d’observer Jupiter d’une manière inaccessible par les observations télescopiques depuis la Terre. Nous pouvons examiner les mêmes fonctionnalités cloud sous des angles très différents en quelques minutes seulement », a déclaré Eichstätd. « Cela a ouvert une nouvelle opportunité de dériver des modèles d’élévation 3D des sommets des nuages ​​de Jupiter. Les images des merveilleuses tempêtes chaotiques sur Jupiter semblent prendre vie, montrant des nuages ​​à différentes altitudes.

En examinant les différentes manières dont la lumière du soleil est réfléchie et diffusée dans l’atmosphère, l’équipe a pu identifier l’élévation des sommets des nuages.

Selon l’étude d’Eichstätd, la lumière du soleil est la plus intense pour les nuages ​​dans la haute atmosphère de la planète. Plus vous allez profondément, plus la lumière est absorbée, en particulier par le méthane.

Eichstätd pense que comprendre les hauteurs relatives des piliers sortant des tourbillons pourrait aider les scientifiques à démêler leur composition plus en détail. « Sur la base des modèles théoriques, les nuages ​​devraient être composés de différentes espèces chimiques, d’ammoniac, d’ammoniac et de glace d’eau de haut en bas », a-t-il déclaré. « Une fois que nous aurons calibré nos données avec d’autres mesures provenant des mêmes sommets de nuages, nous testerons et affinerons les prédictions théoriques, obtenant une meilleure image 3D de la composition chimique. »

