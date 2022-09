Le luxe dans l’espace : la chaîne hôtelière va concevoir les cabines de la station spatiale privée Starlab

L’image des astronautes entassés dans des couloirs étroits remplis de tubes portant des vêtements inconfortables est peut-être en train de changer. Les « suites » de la station spatiale privée Starlab seront conçues par la chaîne hôtelière Hilton, l’une des plus grandes au monde.

« Hilton apportera l’expertise reconnue de l’entreprise et son expertise en matière d’accueil pour soutenir la conception et le développement de suites d’équipage à bord de Starlab, aidant à réinventer l’expérience humaine dans l’espace, rendant les séjours prolongés plus confortables », indique le communiqué.

Starlab fait partie de la suite de stations spatiales privées que la NASA a l’intention de mettre dans l’espace au cours de la prochaine décennie pour remplacer la Station spatiale internationale (ISS), qui devrait cesser ses activités en 2030.

Découvrez la station spatiale Starlab

Le projet Starlab réunit les entreprises nord-américaines Nanoracks, Voyager Space et Lockheed Martin. La station spatiale devrait entrer en service en 2027.

Selon les entreprises, Starlab est en cours de développement pour favoriser la croissance de l’économie spatiale et pour répondre à la demande refoulée de services liés à l’espace, par exemple dans des domaines tels que la recherche sur les matériaux ou la culture et l’étude de plantes en microgravité.

Les éléments de base de la station spatiale Starlab comprennent un grand habitat gonflable, conçu et construit par Lockheed Martin, un nœud d’amarrage métallique, un module d’alimentation et de propulsion, un grand bras robotisé pour déplacer les charges utiles et un laboratoire à la pointe de la technologie. qui disposera de toutes les ressources nécessaires pour mener à bien la recherche, la science et la fabrication.

La station sera entièrement transportée dans l’espace, avec un seul lancement, et aura un volume interne de 340 mètres cubes, capable de supporter la présence continue de 4 astronautes. Des panneaux solaires fourniront 60 kW de puissance. A titre de comparaison, la Station Spatiale Internationale (ISS) a un volume interne de 960 m3, équivalent à un Boeing 747.

