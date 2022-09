Super-Terres : les planètes les plus susceptibles de soutenir la vie

Grâce aux équipements d’observation astronomique de pointe dont nous disposons, les scientifiques ont découvert, ces dernières années, plusieurs exoplanètes, c’est-à-dire des planètes extérieures au système solaire. En 2022, des équipes d’astronomes travaillant avec le Satellite d’étude d’exoplanètes en transit (TESS), de la NASA, a trouvé une série de ces planètes situées dans les soi-disant «zones habitables», où il existe des conditions pour l’existence d’eau liquide. Parmi celles-ci se trouvent ce que nous appelons la «super-Terre», plus grande que les planètes rocheuses comme nous, mais plus petite que les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne.

L’un est 30% plus grand que la Terre et orbite autour de son étoile en moins de trois jours. Une autre exoplanète est 70% plus grande que notre monde et possède potentiellement un océan profond. Les deux sont classés comme « super-terre ».

La Terre étant toujours le seul endroit de l’univers connu pour abriter la vie, les astronomes orientent naturellement leur recherche d’êtres vivants vers des exoplanètes aux propriétés proches des nôtres, les soi-disant «clones». Cependant, des recherches récentes montrent que les chances de trouver la vie sont beaucoup plus élevées si nous la cherchons dans ces « Terres Géantes ».

Beaucoup d’exoplanètes, peu de « super-Terres »

La plupart des « super-Terres » orbitent autour d’étoiles naines froides, qui sont plus légères et ont une durée de vie plus longue que le Soleil. Pour chaque étoile comme la nôtre, il existe des centaines de naines froides, et les astronomes ont découvert que 40 % de celles observées jusqu’à présent étaient en orbite autour de ces types de planètes.

Selon des estimations récentes, les « super-Terres » représentent environ un tiers de toutes les exoplanètes et le type d’exoplanète le plus abondant dans notre galaxie. Le plus proche est à seulement six années-lumière de nous.

Un autre facteur qui fait des «super-Terres» des cibles parfaites dans notre recherche de la vie est qu’elles sont beaucoup plus faciles à détecter et à étudier que les exoplanètes clonées. Les astronomes utilisent deux méthodes pour les trouver : la première recherche l’effet gravitationnel de la planète sur son étoile, tandis que l’autre essaie de reconnaître l’assombrissement de l’étoile lorsque la planète passe devant elle. Les deux méthodes sont considérablement facilitées lorsqu’il s’agit d’un corps céleste plus grand.

Schéma comparatif montrant la Terre à gauche, une super planète semblable à la Terre au centre et, à droite, la planète Neptune. Crédit : .

propice à la vie

À la surprise de beaucoup, la Terre n’est pas exactement la meilleure des planètes lorsqu’il s’agit d’abriter la vie. En raison de son activité tectonique et des fluctuations de la luminosité du Soleil, notre monde a connu des variations dramatiques de son climat, du froid glaciaire à une chaleur capable d’évaporer les océans. En fait, pendant au moins 4,5 milliards d’années de son histoire, la Terre a été un environnement inhospitalier pour les grandes créatures.

Les chercheurs ont créé une liste d’attributs qui rendent une planète propice à l’épanouissement de la vie. Les chances sont plus élevées sur les grandes planètes car elles sont généralement plus actives sur le plan géologique, un trait selon les scientifiques qui favorise l’évolution biologique.

Selon leurs estimations, la planète avec les meilleures conditions aurait deux fois la masse de la Terre et un volume de 20 à 30 % supérieur. Il aurait également une température moyenne de 25°C, une atmosphère plus épaisse que la nôtre, ainsi que des océans suffisamment peu profonds pour que la lumière de son étoile la plus proche puisse stimuler la vie même sur le fond marin. Enfin, il aurait un champ magnétique puissant qui le protégerait d’une exposition excessive au rayonnement cosmique.

À ce jour, la communauté scientifique a trouvé deux douzaines d’exoplanètes de type super-Terre qui sont théoriquement plus habitables que la Terre.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !