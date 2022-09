Une étude montre les effets bénéfiques sur le cerveau d’une promenade dans la nature : elle réduit ainsi le stress

Marcher en plein air réduit l’activité de la région du cerveau liée au stress, avec des bénéfices significatifs sur la santé physique et mentale.

Une nouvelle étude a montré que marcher dans la nature est bon pour la santé mentale et réduit l’activité cérébrale liée au stress. Ce n’est absolument pas nouveau que les promenades vertes aient des effets très bénéfiques sur la santé psychophysique, mais la nouvelle enquête a été menée dans le but d’obtenir des preuves empiriques grâce à des scanners cérébraux (et plus). Plusieurs recherches ont d’ailleurs amplement démontré que vivre en ville représente un facteur de risque de stress, ainsi que d’anxiété, de dépression et d’autres troubles mentaux comme la schizophrénie, tandis que d’autres ont opposé les avantages de vivre à la campagne, à la montagne, à proximité la mer ou en pleine nature. Cela est devenu particulièrement évident lors des confinements liés à la pandémie de COVID-19. À la lumière de ces prémisses, les scientifiques ont également commencé à enquêter sur les bienfaits des « évasions » au vert de ceux qui vivent en ville, allant vérifier ce qui se passe dans le cerveau et plus précisément dans l’amygdale, une région liée à des fonctions complexes. tels que le traitement du stress, la réponse «combat ou fuite» face à une situation dangereuse, les émotions, la mémoire émotionnelle et plus encore. Voici ce qui a été découvert.

Une équipe de recherche allemande composée de scientifiques du prestigieux Institut Max Planck pour le développement humain – Groupe Lise Meitner pour les neurosciences environnementales à Berlin, en collaboration avec des collègues du Département, a déterminé empiriquement que les promenades vertes sont bonnes pour la santé mentale de Psychiatrie et Psychothérapie du centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf. Les chercheurs, dirigés par le professeur Sonja Sudimac, neuroscientifique à l’institut de Berlin, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé l’activité cérébrale dans des régions liées au traitement du stress – comme l’amygdale – chez 63 volontaires sains. Les participants ont été divisés en deux groupes : le premier a été invité à faire une promenade d’une heure dans la vaste forêt de Grunewald, la plus grande de Berlin (3 000 hectares) ; par seconde de marche dans une rue commerçante animée et chaotique de la capitale allemande. Tous les volontaires ont subi une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (fMRi) pour surveiller l’activité cérébrale avant et après la marche, et ils ont également dû remplir des questionnaires et effectuer des tests conçus pour déclencher un stress social. Pendant les promenades, il était interdit d’utiliser des téléphones portables ou de s’écarter de l’itinéraire établi.

Le croisement de toutes les données a montré une diminution significative de l’activité au niveau de l’amygdale des volontaires qui se promenaient en forêt, mettant en évidence les bienfaits de la nature sur les régions du cerveau liées au stress. Cela se traduit par une pression artérielle plus basse, une meilleure concentration, une mémoire plus efficace, une réduction des symptômes liés à l’anxiété et à la dépression, et d’autres avantages indiqués par plusieurs études. « Les résultats confirment la relation positive précédemment supposée entre la nature et la santé du cerveau, mais il s’agit de la première étude à démontrer le lien de causalité », a déclaré la neuroscientifique environnementale et co-auteure de l’étude, Simone Kühn, dans un communiqué de presse. Cependant, il est intéressant de noter qu’il n’y a pas eu d’augmentation de l’activité de l’amygdale des volontaires qui ont parcouru la rue chaotique de Berlin, un fait à étudier en profondeur. La diminution de l’activité de l’amygdale dans le vert est probablement liée à notre évolution, qui s’est déroulée pendant des millions d’années en pleine nature, avant de commencer à « s’enfermer » dans les villes. Les détails de la recherche « Comment la nature nourrit : l’activité de l’amygdale diminue à la suite d’une promenade d’une heure dans la nature » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Molecular Psychiatry of the Nature circuit.