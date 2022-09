James Webb: une panne d’instrument interrompt certaines observations du télescope

Une défaillance technique d’un instrument important du télescope James Webb de la NASA a interrompu une partie des observations de l’équipement. Et le pire : la partie affectée peut avoir été endommagée de façon permanente.

James Webb dispose de quatre instruments, qui totalisent 17 modes d’observation. La panne s’est produite dans l’un des plus importants d’entre eux, le MIRI (Mid-Infrared Instrument, en portugais), indiqué par les scientifiques de l’agence spatiale comme étant « au-dessus de tout ce qui a été mis à la disposition des astronomes à ce jour ». .

MIRI est équipé d’une caméra et d’un spectrographe, utilisés pour voir des galaxies lointaines ou nouvellement formées, ainsi que des objets plus petits et plus faibles, tels que des astéroïdes.

Ce capteur James Webb est celui qui fonctionne à la plus grande longueur de lumière, pouvant traverser plus facilement les nuages ​​​​de poussière. Dans ces régions, la présence de signatures spectrales – qui peuvent révéler les types de molécules qui entourent certaines étoiles, regroupées en disques pouvant former des planètes – est très forte.