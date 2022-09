Fossile d’une créature qui ressemble à une « langue avec des dents » trouvée bien conservée ; regardez

Un fossile trouvé dans le Montana, aux États-Unis, appartient à une espèce animale qui ressemble à un type de mollusque qui a une « langue avec des dents » à l’intérieur de son intestin. Selon l’article publié dans la revue Biology Letters, la créature était en bon état, ce qui a surpris les chercheurs.

D’après les premières observations, les scientifiques pensent que le fossile appartient à une espèce de Tifloesus, qui a vécu pendant la période carbonifère, il y a entre 358,9 millions et 289,9 millions d’années. Ce spécimen n’a été classé dans aucun groupe d’animaux, faute de plus de détails sur les fossiles.

Par rapport à la créature trouvée dans l’intestin du fossile, elle possède deux rangées de dents épineuses, qui forment une sorte de radula. Les radulas sont des structures que les animaux tels que les escargots utilisent pour broyer leur nourriture. Selon les auteurs de l’article, l’identification de l’appareil d’alimentation de cet animal permet de découvrir plus de caractéristiques sur Tifloesus et d’éventuelles interactions avec l’environnement et d’autres animaux.

« Ici, nous documentons de nouvelles fonctionnalités, y compris d’éventuels tissus musculaires phosphatés et un appareil d’alimentation jusque-là inconnu avec deux ensembles d’environ 20 dents épineuses dont les similitudes les plus proches semblent être avec la radula de palourde », ont écrit les auteurs dans l’article.

Image : Fossile de Tifloesus découvert aux États-Unis. Le carré pointillé indique la radula avec des dents. Crédits : DR. SIMON CONWAY MORRIS / JEAN-BERNARD CARON / LETTRES DE BIOLOGIE / SOCIÉTÉ ROYALE

Le même mécanisme d’alimentation est vérifié chez les animaux modernes tels que les étoiles de mer et les concombres de mer. En raison de la disposition de ce possible mollusque dans la partie initiale de l’intestin, les chercheurs pensent que la radula pourrait avoir joué un autre rôle, qui n’est pas encore connu.

Enfin, avec autant de caractéristiques similaires à deux classes connues au sein du phylum des mollusques, la science pourrait être confrontée à une classe convergente entre gastéropodes (auquel appartiennent la plupart des mollusques) et hétéropodes (dont les membres, par exemple, sont des limaces de mer).

Les scientifiques admettent qu’il est encore trop tôt pour définir une classification solide de Tifloesus dans l’arbre évolutif. L’espoir de trouver de nouveaux spécimens est faible, en raison de l’immense laps de temps qui s’est écoulé entre le moment où ces animaux ont vécu et aujourd’hui. Selon les auteurs de l’étude, « des déclarations plus précises de leur [evolutivas] sont entravés par les aspects uniques de leur morphologie et la rareté des fossiles à corps mou équivalents dans les dépôts paléozoïques.

Via : Newsweek

