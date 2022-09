Un test critique avant le lancement d’Artemis 1 corrige une fuite d’hydrogène

Le lancement de la mission Artemis 1 vers la Lune est prévu pour mardi prochain (27). Avant, cependant, un test d’approvisionnement critique avait lieu pour corriger et éviter d’éventuelles pannes jusqu’au jour de la mission. Vers 17h30, la NASA a signalé que « tous les objectifs de la démonstration cryogénique d’Artemis 1 ont été atteints ».

Toute la journée d’aujourd’hui, l’agence a observé attentivement les performances de la fusée SLS sur la rampe de lancement. Une fuite d’hydrogène a même arrêté le processus de ravitaillement, tout comme la dernière tentative de lancement ratée, mais le problème a été résolu et n’a pas affecté la progression du test.

« Le directeur du lancement a confirmé que tous les objectifs ont été atteints pour le test de démonstration cryogénique, et les équipes mènent actuellement des activités de sécurité critiques et des préparatifs pour vider les réservoirs de la fusée. Après avoir trouvé une fuite d’hydrogène au début du processus de charge, les ingénieurs ont pu résoudre le problème et poursuivre les activités prévues », a déclaré la NASA dans un communiqué.

Le test de mercredi était également important pour regardez que les défauts qui avaient entraîné l’annulation du dernier lancement, le 3, n’étaient plus présents. Après coup, deux pièces défectueuses, qui, selon la NASA, étaient à l’origine du problème, ont été remplacées.

Aujourd’hui, contrairement aux tentatives de lancement, la fusée Artemis 1 était alimentée très progressivement, ce qui a retardé la réalisation du test. 3,3 millions de litres d’hydrogène liquide sur-refroidi ont été chargés très lentement dans la fusée pour que tout soit vérifié.

Le test de pré-pressurisation, achevé mercredi après-midi, a également été un succès. Les scientifiques de l’agence ont également effectué des tests d’étalonnage et de pressurisation du moteur sur le vaisseau spatial, qui simulaient les conditions le jour du lancement.

Voir l’essai :

Tout sur Artémis Mission 1

La mission dite Artemis 1 sera un vol sans pilote de la capsule Orion autour de notre satellite naturel, d’une durée estimée à environ 40 jours. Il sera lancé depuis le Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, au sommet du méga-fusée Space Launch System (SLS), conçu spécifiquement pour les voyages vers la Lune et au-delà.

Première d’une série de missions de plus en plus complexes vers la Lune, Artemis 1 sera une démonstration de capacité, fournissant une base pour l’exploration humaine de l’espace lointain.

De plus, une variété de cargaisons scientifiques seront transportées sur ce vol, qui transportera également des objets curieux qui composent le soi-disant kit de vol officiel (OFK). Si tout se passe comme prévu, la mission Artemis 2 enverra des astronautes sur un vol qui fera le même circuit en 2024.

Et puis, en 2025 ou 2026, la mission Artemis 3 fera enfin atterrir des astronautes sur la Lune, ce sera la première fois qu’une femme et un Noir poseront le pied sur le sol lunaire.

