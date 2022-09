DART utilise Jupiter et la lune Europa pour tester un système de navigation autonome

Lancée le 24 novembre dernier, à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, la mission DART (Double Asteroid Redirection Test) n’est qu’à quelques jours d’atteindre sa cible, un système binaire composé de deux astéroïdes : Didymos, de 780 mètres de diamètre, et sa « lune » Dimorphos, presque cinq fois plus petite.

Le vaisseau spatial DART de la NASA est conçu pour dévier l’orbite d’un astéroïde lorsqu’il entre en collision avec lui. Image : Robysot –

Gérée par le Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) de l’Université John Hopkins, la mission est le premier test de la NASA qui adopte une nouvelle approche audacieuse pour défendre la Terre contre les astéroïdes dangereux.

Selon l’agence, il est prévu que lundi prochain (26), vers 20h15 (GMT), le vaisseau spatial entre en collision avec Dimorphos à environ 24 000 km/h, dans une tentative de modifier la trajectoire du corps céleste.

Alors que le vaisseau spatial traverse l’espace vers la rencontre tant attendue avec sa cible, l’instrument Didymos Reconnaissance et la caméra astéroïde pour la navigation optique (DRACO) a réalisé des milliers d’images d’étoiles en cours de route.

Les images donnent à l’équipe APL les données nécessaires pour soutenir les tests en cours et les tests d’équipement en vue de l’impact cinétique du vaisseau spatial sur Dimorphos.

En tant que seul instrument du vaisseau spatial DART, DRACO est conçu pour imager le système binaire d’astéroïdes. Il est également chargé de prendre en charge le système de guidage autonome de l’engin spatial, appelé Smart Nav (Manœuvres autonomes de navigation en temps réel), qui le guidera jusqu’à l’impact.

A deux reprises (1er juillet et 2 août), l’équipe des opérations de la mission a pointé l’instrument DRACO vers Jupiter, dans le but de tester le système Smart Nav.

Dans le test, ils avaient l’intention d’utiliser DRACO pour détecter et frapper la lune Europa, qui émergeait derrière sa planète mère, de la même manière que la lune Dimorphos se séparera visuellement du plus gros astéroïde Didymos dans les heures précédant la collision.

Bien que le test n’ait évidemment pas impliqué le crash de DART sur Jupiter ou ses lunes, il a donné à l’équipe responsable de Smart Nav une chance d’évaluer les performances du système en vol. Avant ce test avec Jupiter, le système n’avait été testé que dans des simulations au sol.

« Chaque fois que nous effectuons l’un de ces tests, nous ajustons les écrans, les rendons un peu meilleurs et un peu plus réactifs à ce que nous rechercherons réellement lors de l’événement terminal réel », a déclaré Peter Ericksen, ingénieur logiciel Smart Nav chez APL.

Le vaisseau spatial DART est conçu pour fonctionner de manière totalement autonome à l’approche du terminal, et l’équipe Smart Nav surveillera la façon dont les objets sont suivis dans la scène, y compris leurs intensités, le nombre de pixels et la cohérence avec laquelle ils sont identifiés.

Des actions correctives utilisant des contingences pré-planifiées ne seront prises qu’en cas d’écarts significatifs et menaçants par rapport aux attentes de la mission. Avec Jupiter et ses lunes, l’équipe a eu la chance de mieux comprendre comment l’intensité et le nombre de pixels des objets peuvent varier lorsque les cibles se déplacent dans le détecteur.

L’image ci-dessous – capturée lorsque le vaisseau spatial DART était à environ 26 millions de kilomètres de la Terre, avec Jupiter à environ 700 millions de kilomètres – est un composite recadré à partir d’une image DRACO centrée sur Jupiter prise lors de l’un de ces tests Smart Nav.

Un composite recadré à partir d’une image DRACO centrée sur Jupiter produite lors de l’un des tests Smart Nav. Le vaisseau spatial DART était à environ 26 millions de km de la Terre lorsque l’image a été prise, avec Jupiter à environ 700 millions de km du vaisseau spatial. Crédits : NASA/Johns Hopkins APL

Deux extraits de luminosité et de contraste, conçus pour optimiser Jupiter et ses lunes, respectivement, ont été combinés pour former cette vue. De gauche à droite sont Ganymède, Jupiter, Europa, Io et Callisto.

« Les tests de Jupiter nous ont donné l’opportunité à DRACO d’enregistrer quelque chose dans notre propre système solaire », a déclaré Carolyn Ernst, scientifique des instruments DRACO à l’APL. « Les images sont fantastiques et nous sommes ravis de ce que DRACO va révéler sur Didymos et Dimorphos dans les heures et les minutes précédant l’impact. »

