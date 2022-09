« Peut-être à la fin du mois prochain, mais novembre semble très probable », a tweeté Musk mercredi. « Nous aurons deux propulseurs et engins spatiaux prêts pour le vol orbital là-bas, avec une production complète empilant environ un tous les deux mois », a révélé le fondateur et PDG de SpaceX.

Elon Musk répond à un suiveur à propos du vol d’essai orbital de Starship

Le Starship se compose d’un énorme propulseur de premier étage appelé le Super Heavy et d’un vaisseau spatial de 50 mètres de haut également surnommé le Starship. Les deux éléments seront entièrement réutilisables et propulsés par les moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX, avec 33 pour le propulseur et six pour la capsule.

Si tout se passe comme prévu, le prochain vol d’essai orbital sera effectué par les prototypes Booster 7 et Ship 24. SpaceX effectue des tests de moteur avec les deux véhicules depuis six semaines à Starbase, l’installation de la société en Afrique du Sud au Texas.

Lundi, par exemple, Booster 7 a tiré sept de ses 33 Raptors – plus qu’il n’avait jamais chauffé simultanément – lors d’un bref test de « feu statique ».

D’après le site espace.comon suppose que SpaceX continuera d’augmenter ce nombre de tirs statiques, alimentant finalement les 33 moteurs de Booster 7. Lorsque cela se produit, une tentative de lancement orbital est susceptible d’être imminente.

Ce vol d’essai décollera de Starbase, envoyant la capsule Ship 24 dans un voyage orbital qui se terminera par un atterrissage en plongée dans l’océan Pacifique près de l’île hawaïenne de Kauai. Le Booster 7 devrait tomber dans le golfe du Mexique au large des côtes du Texas peu de temps après son lancement.

Mais SpaceX travaille à la construction d’un autre site de lancement pour Starship. La société modifie l’historique Launch Pad 39A du Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride pour accueillir les lancements de sa méga-fusée, qui sera le véhicule spatial le plus grand et le plus puissant jamais lancé.

