Plus de 200 baleines sont retrouvées échouées en Tasmanie ; la moitié peut être morte

Ce mercredi (21), le Département des ressources naturelles et de l’environnement de l’État de Tasmanie, en Australie, a signalé qu’environ 230 globicéphales avaient été retrouvés échoués sur la côte ouest de l’État. Selon l’entité gouvernementale, apparemment seulement la moitié des animaux sont vivants.

Les mammifères encore vivants ont pu compter sur l’aide des habitants de la région, qui ont jeté des couvertures et utilisé des seaux d’eau pour les maintenir hydratés. Pendant que ce groupe de travail bénévole se déroulait, certains animaux ont tenté de se libérer, mais en vain.

Selon des responsables, des experts en conservation marine et des responsables équipés de matériel de sauvetage des baleines étaient déjà en route vers le site pour tenter de remettre à l’eau les baleines en bonne santé et de déplacer les restes des autres animaux vers des zones plus appropriées.