Menace nucléaire de Poutine : comparez l’arsenal russe à celui de l’OTAN

Tel que rapporté par Apparence numérique Mercredi matin (21), le président russe Vladimir Poutine est revenu pour faire des menaces impliquant une éventuelle attaque nucléaire contre l’Ukraine. Dans un discours à la télévision publique locale, le gouverneur a également annoncé une « mobilisation partielle » des réservistes russes en âge de combattre.

Face à la déclaration du président selon laquelle il utilisera « tous les moyens nécessaires » pour défendre le pays, les craintes d’une guerre nucléaire entre la Russie et l’Occident, en particulier les pays membres de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) grandissent, une organisation dirigée par les Etats-Unis. alliance militaire qui soutient l’Ukraine depuis le début des invasions en février.

Selon le Bbc, le nombre exact d’armes nucléaires en possession de chaque pays est un secret national, c’est pourquoi les analyses sont basées sur des estimations. Bien que le partage de ces informations varie selon les pays, la plupart divulguent le nombre de leurs stocks nucléaires.

Les données publiées par Janes, une agence mondiale qui fournit des analyses dans le domaine du renseignement de défense, indiquent que la Russie possède plus de 6 000 ogives nucléaires, dont environ 4 000 en arsenal actif et le reste en démantèlement. Les ogives sont formées par une arme nucléaire encapsulée dans la partie cylindrique d’une fusée, d’un missile ou d’un projectile.

Données de la Fédération des scientifiques américains schématisées par la BBC

Selon la Fédération des scientifiques américains (FAS), cet arsenal, avec celui des États-Unis (environ 4 000), représente 90 % des ogives nucléaires mondiales.

Outre les États-Unis et la Russie, on estime qu’au moins sept pays possèdent ce type d’arme de destruction massive : la Chine, l’Inde, le Pakistan, Israël, la Corée du Nord, la France et le Royaume-Uni (ces deux derniers membres de l’OTAN, avec les États-Unis, l’Allemagne et 26 autres pays).

En savoir plus sur l’arsenal nucléaire russe

Avec le plus grand arsenal nucléaire au monde aujourd’hui, la Russie maintient une infrastructure étendue capable de concevoir et de construire de nouvelles ogives et missiles sophistiqués.

En 2020, le pays a dépensé environ 8 milliards de dollars (environ 41 milliards de reais) pour construire et entretenir ses forces nucléaires, selon une enquête de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (Ican).

Le potentiel de destruction dépend du type de chaque arme, mais va de l’anéantissement de petites et moyennes villes à la destruction complète de grandes métropoles comme New York.

Certaines de ces armes peuvent même atteindre les États-Unis en quelques minutes. On peut dire la même chose des lancements nord-américains vers la Russie.

Parmi les armes dont dispose le gouvernement russe figurent :

Statut-6 (surnommé Poséidon), ressemble à une grosse torpille mais est largement considéré comme un véhicule sous-marin sans pilote. Il peut être équipé d’un système anti-missile – y compris des missiles anti-balistiques et des armes laser – et d’une bombe nucléaire au cobalt qui, lorsqu’elle explose, provoque une vague de tsunami de 500 mètres. Il est capable de répandre un nuage de matières radioactives sur une superficie de 510 000 kilomètres carrés ;

(surnommé Poséidon), ressemble à une grosse torpille mais est largement considéré comme un véhicule sous-marin sans pilote. Il peut être équipé d’un système anti-missile – y compris des missiles anti-balistiques et des armes laser – et d’une bombe nucléaire au cobalt qui, lorsqu’elle explose, provoque une vague de tsunami de 500 mètres. Il est capable de répandre un nuage de matières radioactives sur une superficie de 510 000 kilomètres carrés ; Avangard , un avion qui peut transporter à la fois des armes nucléaires et conventionnelles. Il ne pèse que deux tonnes et se déplace au moins 20 fois la vitesse du son, ce qui lui permet d’échapper aux systèmes de défense antimissile ennemis ;

, un avion qui peut transporter à la fois des armes nucléaires et conventionnelles. Il ne pèse que deux tonnes et se déplace au moins 20 fois la vitesse du son, ce qui lui permet d’échapper aux systèmes de défense antimissile ennemis ; Kh-47M2 Kinzhal , un missile de croisière hypersonique capable d’emporter à la fois des armes nucléaires et conventionnelles. C’est le seul missile hypersonique lancé depuis un avion en service dans le monde et peut atteindre 10 fois la vitesse du son ;

, un missile de croisière hypersonique capable d’emporter à la fois des armes nucléaires et conventionnelles. C’est le seul missile hypersonique lancé depuis un avion en service dans le monde et peut atteindre 10 fois la vitesse du son ; Sarmat RS-28également connu sous le nom de Satan II, un missile balistique intercontinental en développement capable de transporter jusqu’à 15 tonnes d’ogives nucléaires.