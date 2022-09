Les anneaux de Neptune présentés dans une image étonnante par James Webb

Le télescope spatial James Webb a capturé une image claire des anneaux de Neptune, la septième planète du système solaire. Même en 1989, avec Voyager 2 de la NASA, le premier vaisseau spatial à observer la planète, il n’a pas été possible de capturer toutes les structures indiquées dans l’image de James Webb.

Les caméras du télescope ont révélé la géante de glace, située à 30 ans de la Terre, sous un jour nouveau. En plus de plusieurs anneaux brillants et étroits, l’image de Webb montre clairement les bandes de poussière plus faibles de Neptune.

Heide Hammel, experte du système Neptune et scientifique interdisciplinaire James Webb, a affirmé que c’était la première fois que les anneaux étaient vus dans l’infrarouge. Hammel a également déclaré que la qualité de l’image est extrêmement stable et précise, ce qui a permis de voir des anneaux aussi faibles planer si près de Neptune. James Webb a également capturé sept des 14 lunes connues de Neptune, y compris la lune inhabituellement grande de Neptune, Triton.

Image : Les anneaux et les lunes de Neptune sont mis en valeur sur l’image prise par James Webb. Crédits : NASA, ESA, ASC, STScI

L’image prise par la caméra infrarouge proche de Webb (NIRCam) varie de 0,6 à 5 microns, donc Neptune n’a pas l’air bleu. Le gaz méthane présent dans l’atmosphère de la planète absorbe tellement la lumière rouge et infrarouge qu’il rend les images obtenues très sombres à ces longueurs d’onde. Cette situation n’est pas observée uniquement lorsque des nuages ​​de haute altitude sont présents. Ces nuages ​​réfléchissent la lumière du soleil avant qu’elle ne puisse être absorbée par le gaz méthane.

La couleur bleue de Neptune et la lueur de Triton

Connue comme une géante de glace en raison de la composition chimique de son intérieur, Neptune est souvent comparée aux autres géantes gazeuses du système solaire, Jupiter et Saturne. Or, la planète « bleue » est beaucoup plus riche en éléments plus lourds que l’hydrogène et l’hélium, ce qui lui donne un aspect bleuté sur les images prises par le télescope spatial Hubble aux longueurs d’onde visibles.

Bien que le pôle nord de la planète soit hors de vue des astronomes, les images de Webb suggèrent une lueur intrigante dans cette zone. En revanche, au pôle sud, le télescope a révélé une bande continue de nuages ​​de haute latitude autour de lui.

La lune Triton réfléchit en moyenne 70% de la lumière solaire qui frappe l’étoile, grâce à l’azote gelé à sa surface. Triton a une orbite rétrograde (vers l’arrière) par rapport à Neptune. Cette caractéristique fait l’objet de spéculations parmi les astronomes, car ils estiment que cette lune pourrait avoir émergé de la ceinture de Kuiper. Peut-être que ces soupçons trouveront une réponse l’année prochaine, car des études sont prévues pour James Webb sur le sujet.

