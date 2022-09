Une photo impressionnante prise par un astronaute sur l’ISS montre une incroyable traînée d’étoiles

Certains records, seuls les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) sont capables de le faire. Récemment, le Apparence numérique a présenté des photos incroyables d’aurores se formant dans l’atmosphère terrestre prises par l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Samantha Cristoforetti, directement depuis le laboratoire orbital.

Désormais, une image un peu plus ancienne, obtenue par l’astronaute Donald Pettit lors d’un de ses trois passages par l’ISS, a gagné en notoriété sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Reddit – une plateforme classée « agrégateur d’actualités sociales ».

« J’ai capturé quelque chose dont la plupart des astrophotographes ne peuvent que rêver : des traînées d’étoiles depuis l’espace », lit-on dans la légende de la photo sur le profil de Pettit.

Astrophotographe avisé, il dit avoir utilisé son temps libre lors de missions pour prendre des photos de l’espace depuis l’intérieur du dôme de la station, une sorte de dôme de verre composé de sept fenêtres qui permet aux astronautes d’observer l’espace et la Terre.

Lors de son dernier passage là-bas en 2012, Pettit a installé son appareil photo Nikon D3s sur le dôme et l’a laissé pour obtenir toute la lumière possible en une prise de vue de 15 minutes. Le résultat peut être vu ci-dessous.

La superbe photo prise par l’astronaute Donald Pettit lors d’une de ses visites à la Station spatiale internationale (ISS). Image: Donald Pettit

Selon l’explication de l’astronaute, la photo est délibérément floue car l’appareil photo capte continuellement la lumière pendant une longue période, ce qui lui permet de capturer le mouvement. Les lignes blanches en haut de l’image sont les traînées d’étoiles lointaines, incurvées en raison de la rotation de la station spatiale en orbite autour de la Terre.

La moitié inférieure de l’image montre notre planète, avec des bandes orange de lumières de la ville et d’innombrables points bleus : chacun étant un éclair.

Pettit a posté la photo, qu’il a surnommée Punaises de foudre (nomenclature des lucioles), le 11 septembre. Dix jours plus tard, il compte déjà près de 69 000 likes et plus de 930 commentaires d’utilisateurs.

Dans une interview avec le site newsweek, Pettit – qui est sur Terre – a expliqué le contexte derrière la photo. « Nous travaillons 12 à 14 heures par jour, six jours par semaine à la gare, et à part ça, vous n’êtes pas de service », a-t-il déclaré. « En dehors de vos heures normales de travail, vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris dormir, manger et rester en contact avec votre famille. Et puis vous pouvez passer ce temps à faire de la photographie. Si je pouvais faire quelques heures de photographie par jour, ce serait un vrai régal.

Une caractéristique notable de l’image est la lueur verte qui sépare la Terre de l’espace. Il s’agit d’un phénomène appelé lueur d’air (luminescence atmosphérique), et peut être de couleur similaire aux lumières scintillantes du ciel nocturne connues sous le nom d’aurores. Néanmoins, lueurs d’air et les aurores sont des phénomènes distincts, causés par des processus différents.

« Les aurores sont animées par des électrons et d’autres particules solaires descendant des champs magnétiques terrestres, c’est pourquoi vous les voyez dans les régions polaires », a déclaré Pettit. « Ô lueur d’air est partout sur Terre et les molécules de la haute atmosphère sont excitées par l’activité solaire.

Cela provoque l’effondrement des molécules dans un état terrestre. Un atome est dans un état terrestre lorsqu’il est à son énergie la plus basse possible, telle que définie par les orbites de ses électrons. Si un atome entre dans son état terrestre à partir d’un état plus excité, il émet normalement un photon de lumière dans le processus.

