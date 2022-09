Humans on Mars : la NASA revoit son plan pour poser le pied sur la planète rouge

La NASA a publié mardi une version révisée de son plan « Moon to Mars », qui vise à utiliser notre satellite naturel comme « tremplin » pour emmener pour la première fois des humains sur la planète rouge. La mise à jour devrait aider l’agence à trouver des partenaires et à financer le programme.

L’examen a débuté par l’analyse des 50 objectifs initiaux élaborés par le conseil d’administration de l’agence au début de l’année. Après cela, en consultant des experts et en organisant des ateliers avec des partenaires de l’industrie spatiale, la NASA a proposé une version mise à jour du plan qui compte désormais 63 objectifs finaux.

« Nous avons besoin d’une feuille de route durable, et grâce à un processus collaboratif, nous avons identifié un ensemble d’objectifs définis pour atteindre nos objectifs d’exploration avec nos partenaires », a déclaré Pam Melroy, administratrice adjointe à la NASA. « Ces objectifs sont à la fois pratiques et ambitieux, et nous saluons les contributions réfléchies de notre main-d’œuvre, de l’industrie et de nos partenaires internationaux qui se joindront à nous pour façonner ensemble notre avenir. »

La mission Artemis 1 est le point de départ de la stratégie de la NASA pour se rendre sur Mars. Le programme Artemis vise à établir une présence humaine sur la Lune, permettant non seulement l’exploration du satellite naturel, mais également des lancements vers d’autres points du système solaire à partir de là.

Décoller de la Lune peut rendre un voyage vers Mars plus court et plus sûr, en économisant du carburant. Cependant, cela nécessite l’avancement du programme Artemis, qui a sa première mission sans pilote prévue pour la fin du mois.

« Nous aidons à gérer le mouvement global de l’humanité dans l’espace lointain », a déclaré Jim Free, administrateur associé de la NASA pour la direction des missions de développement des systèmes d’exploration. « Les objectifs aideront à garantir qu’une stratégie à long terme d’exploration du système solaire puisse maintenir la constance des objectifs et des politiques de financement et de changement climatique. Ils aident à fournir une orientation claire au fur et à mesure que de nouvelles technologies, véhicules et éléments sont développés au cours des prochaines années et sont conçus pour être réalisables de manière réaliste.

Si tout se passe comme prévu, la mission Artemis 2 enverra des astronautes sur un vol qui fera le même circuit, en l’an 2024. Et puis, en 2025 ou 2026, la mission Artemis 3 fera enfin atterrir des astronautes sur la Lune, ce étant la première fois qu’une femme et une personne noire mettront le pied sur le sol lunaire.

