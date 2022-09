Observez Jupiter plus près de la Terre qu’il ne l’a été au cours des 59 dernières années

En général, le meilleur moment de l’année pour observer une planète est pendant son opposition, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve du côté opposé du Soleil à la Terre (qui est entre les deux corps célestes). Ce qui arrivera à Jupiter ce dimanche (25), et avec un détail très particulier : ce sera l’approche la plus proche entre la géante gazeuse et notre planète au 21ème siècle !

Jupiter sera du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre dimanche prochain (25), alors qu’il sera à la plus petite distance de notre planète au cours des 59 dernières années. Image: Espace Starwalk

A l’époque, Jupiter ne sera « que » à 590,3 millions de km d’ici. Autrement dit, si dans des conditions normales, il est déjà l’une des plus grandes attractions du ciel, avec une luminosité trois fois supérieure à celle de l’étoile la plus brillante du ciel, Sirius, la vue ce jour-là a tout pour être encore plus incroyable.

La face visible de la planète sera entièrement éclairée par le Soleil, brillant à une magnitude d’environ -3 (à titre de comparaison, Vénus brille à -5 et la pleine lune à -13).

De cette façon, Jupiter apparaîtra plus grand et plus brillant qu’à tout autre moment au cours des 59 dernières années, car la dernière fois qu’il s’est trouvé aussi près de notre planète, c’était en octobre 1963.

Le géant sera visible juste après le coucher du soleil le 25 (vers 19h00 GMT) jusqu’à l’aube du 26, traversant le ciel d’est en ouest. À l’œil nu, la planète ressemble à une grande étoile jaune fixe.

Une application d’astronomie telle que Skywalk, Starchart, Sky Safari ou Stellarium, il peut être utile de connaître l’emplacement exact. Avec cette approche au plus près, Jupiter sera au meilleur moment pour être photographié, pouvant révéler des détails tels que les bandes de nuages ​​colorés et les quatre plus grandes de ses 79 lunes (Io, Europe, Ganymède et Callisto).

Il est recommandé de trouver un endroit avec une altitude plus élevée, un ciel sombre et un temps sec, améliorant la visibilité de la planète.

« La vue devrait être superbe pendant quelques jours avant et après le 26 septembre », a déclaré Adam Kobelski, astrophysicien chercheur au Marshall Space Flight Center de la NASA, dans un communiqué de l’agence.

Les planètes du système solaire orbitent autour du Soleil en cercles aplatis (ellipses), et non en cercles parfaits, de sorte que la Terre et Jupiter se croisent à des distances variables. Alors que la Terre met environ 365 jours pour orbiter autour de notre étoile, Jupiter emprunte une route plus tranquille, effectuant une orbite tous les 4 333 jours terrestres (ou 12 ans).

La grande tache rouge de Jupiter peut être vue plus en détail

Selon Kobelski, les astronomes utilisant un télescope plus grand et plus puissant devraient pouvoir observer la grande tache rouge de Jupiter, une tempête qui secoue l’atmosphère de la planète depuis au moins deux siècles.