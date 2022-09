La NASA enregistre le son des météorites frappant la surface de Mars ; écoute

Le vaisseau spatial InSight de la NASA a pour la première fois capté le son de météorites s’écrasant sur la surface de Mars. L’information a été publiée dans la revue Nature Geoscience lundi (19).

L’appareil a ressenti les vibrations des impacts entre 2019 et 2021, qui étaient les premiers depuis l’atterrissage du sismomètre sur la planète rouge en 2018.

Les chocs se sont produits entre 85 km et 290 km de l’emplacement d’InSight (Elysium Planitia), dont le premier a eu lieu le 5 septembre 2021 ; une fusée qui a explosé en morceaux et s’est écrasée sur Mars. Au moins trois fragments sont entrés en collision avec la surface de la planète, formant trois cratères.

Les scientifiques sont alors allés après les données recueillies par InSight avant cette collision et ont constaté que le sismomètre avait déjà ressenti trois autres impacts : le 27 mai 2020 et le 18 février, et le 31 août 2021. près de deux.

peu d’impacts

Il existe une certaine « confusion » parmi les scientifiques sur le faible nombre de collisions de météorites et d’autres objets avec Mars, puisque la planète rouge est située à proximité de la ceinture principale d’astéroïdes de notre système solaire et que de tels astéroïdes traversent sans problème son atmosphère. .

Cependant, il est généralement admis qu’InSight n’a aucun problème, car l’équipement a détecté, au cours de ses quatre années de fonctionnement, plus de 1 300 tremblements de terre, en plus d’être suffisamment sensible pour détecter des ondes sismiques à des milliers de kilomètres de distance.

La théorie la plus acceptée par les chercheurs pour l’instant est que l’absence de chocs, ou d’enregistrements de ceux-ci, est due au fait qu’ils peuvent être supprimés par le bruit du vent martien ou par des changements temporels dans l’atmosphère locale.

Désormais, les scientifiques vont rechercher à nouveau les données InSight pour trouver des traces sismiques d’impacts d’autres roches spatiales. Toute découverte pourrait aider les chercheurs à mieux estimer l’âge de la surface de Mars.

La méthode pour détecter ces données consiste à compter les cratères causés par les collisions de météorites et d’autres corps dans le système solaire.