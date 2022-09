Les impacts d’astéroïdes ont déplacé les pôles de la Lune pendant des milliards d’années, selon une étude

Les pôles de la lune se sont déplacés à la suite d’impacts d’astéroïdes sur des milliards d’années, selon de nouvelles recherches.

Les astronomes utilisent depuis longtemps les cratères lunaires pour retracer l’histoire de la lune et de l’ensemble du système solaire, car la répartition des destructions laissées par les impacts d’astéroïdes brosse un tableau des conditions violentes rencontrées dans le jeune système solaire.

La nouvelle recherche, publiée lundi dans The Planetary Science Journal, « renverse les rôles » sur ces études, simulant la suppression de milliers de cratères et prenant également en compte les impacts de cratères plus petits, repoussant ainsi 4,25 milliards d’années d’histoire lunaire.

Les chercheurs, basés au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, ont découvert que lorsque la Lune était frappée par des astéroïdes, ses pôles nord et sud erraient à environ 10 degrés de latitude, soit environ 300 kilomètres.

Les pôles géographiques de la lune sont situés là où son axe de rotation – la ligne imaginaire autour de laquelle elle tourne – coupe la surface lunaire. La simulation a montré que lorsque le corps de la lune se déplaçait, l’axe de rotation restait fixe.

Cette découverte pourrait faire la lumière sur l’évolution du satellite naturel de la Terre et pourrait aider les chercheurs à localiser l’eau et d’autres ressources qui pourraient être utilisées pour de futures missions spatiales habitées. Les scientifiques ont trouvé de l’eau gelée dans des régions froides et sombres aux pôles de la lune, mais la quantité d’eau qu’il y a est un mystère.

En comprenant comment et où les pôles se sont déplacés, les chercheurs peuvent déterminer la quantité d’eau gelée qui a été transformée directement de la glace solide en gaz – un processus appelé sublimation. Un changement extrême dans les emplacements des pôles lunaires – en particulier vers les régions plus chaudes et moins sombres de la lune – entraînerait la sublimation rapide de l’eau et sa perte dans l’espace, donnant également moins de temps à l’eau nouvelle pour s’accumuler aux pôles.