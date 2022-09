La collision d’un vaisseau spatial de la NASA avec un astéroïde pourrait être un précurseur de la protection de l’espace

Le moment où le test d’astéroïdes à double redirection (DART) de la NASA entrera en collision avec le petit astéroïde Dimorphos pour tester la capacité de défense spatiale en cas de danger sur Terre se rapproche de plus en plus. Durant cette période, d’autres missions sont également sur le radar des agences spatiales.

Si tout se passe comme prévu, cette décennie particulière accueillera de nombreuses avancées dans le secteur de la défense planétaire, car plusieurs agences spatiales du monde entier ont visité des astéroïdes au fil des ans à la recherche d’informations capables de fournir des bases de données avec des informations importantes pour la défense de la Terre. .

Dans une interview avec Space.com, Johnson a assuré que la NASA « travaillera sur la technologie et les techniques qui peuvent être utilisées pour dévier un astéroïde d’une trajectoire d’impact, si nous en trouvons une ». Des plans comme celui-ci, que la NASA a l’intention de mettre en œuvre le 26 septembre, remontent à près de 20 ans, lorsque des scientifiques de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont envisagé de mener une mission similaire, mais cette possibilité n’était que dans le domaine des idées.

En 2011, des représentants de la NASA et de l’ESA ont discuté d’une éventuelle mission conjointe de déviation appelée AIM (Asteroid Impact Mission). De là sont nées les missions DART et la mission Hera de l’ESA, qui succèdera à DART. La mission Hera a pour objectif de visiter Didymos et Dimorphos en 2026 pour voir les séquelles de l’impact et mener une étude scientifique du double système d’astéroïdes.

Cette expérience marque une nouvelle branche de la NASA, qui jusqu’alors s’était consacrée uniquement au domaine scientifique. Lindley Johnson, directeur du Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, a déclaré : « La mission DART ne indique pas un changement dans la politique de réflexion sur les objets dangereux, mais une poursuite du travail effectué jusqu’à présent. »

Dimorphos, qui mesure 170 mètres de large, fait partie d’un système binaire, dont l’autre membre est l’astéroïde Didymos, large de 780 mètres. On s’attend à ce qu’avec « l’impact cinétique », promu par DART, l’orbite de Dimorphos, autour de Didymos, soit modifiée.

Le directeur de la NASA a déclaré que d’autres tests seront effectués, mais pour cela, il faudra tenir compte de certaines caractéristiques de la technologie existante et du type de matériau qui compose l’astéroïde, car pour chaque cas une technique différente sera appliquée .

Gros astéroïdes, gros impacts

Pour l’instant, les méthodes de déviation conçues devraient fonctionner pour les astéroïdes à l’échelle Dimorph. Pour les astéroïdes plus gros, l’impact devra également être plus important. Le scientifique du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et chercheur principal de la mission Hera, Patrick Michel, affirme que ce serait un « rêve » si une technique créée était capable de dévier la trajectoire d’un astéroïde de 1 kilomètre de large.

Pour Michel, seule la puissance de l’énergie nucléaire serait capable d’employer la force nécessaire pour déplacer un si gros astéroïde. Le scientifique souligne que, apparemment, la Terre est exempte d’une si grande menace, au moins pour le siècle prochain. Par conséquent, les chercheurs ont du temps pour programmer et étudier ce qui peut être fait dans une situation comme celle-ci.

La recherche d’objets spatiaux proches de la Terre

Les astronomes prédisent qu’il y a environ 25 000 objets de taille qui traversent l’orbite terrestre. L’environnement de la planète est surveillé en permanence par de nombreux observatoires terrestres et spatiaux contributeurs.

Les télescopes Pan-STARRS à Hawaï et le Catalina Sky Survey en Arizona sont financés par la NASA pour effectuer des recherches sur les astéroïdes géocroiseurs. L’observatoire Vera C. Rubin au Chili, lorsqu’il sera prêt, contribuera à cette recherche. On estime qu’au rythme actuel de découverte de 500 astéroïdes par an, il faudra encore 30 ans aux astronomes pour trouver tous les objets spatiaux.

Sans perdre de temps, le directeur de la NASA a indiqué que l’agence envisageait de lancer la mission NEO Surveyor d’ici 2026. Le télescope spatial infrarouge neo surveyor, qui fera partie de la mission, sera chargé de rechercher et de caractériser tous les astéroïdes. dans une zone à 50 millions de kilomètres de la Terre, d’ici 10 ans.

Via : Space.com

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !