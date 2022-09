Les continents en formation ont coulé avant de remonter, selon une étude

Les recherches effectuées sur certaines des roches les plus anciennes de la planète indiquent que les premiers continents de la Terre étaient considérés comme instables. Avant qu’ils ne se consolident tels que nous les connaissons, ils sont retournés dans le manteau terrestre et sont ressortis pour se reformer.

Cette nouvelle découverte pourrait aider à comprendre l’évolution de la géologie de la Terre au cours de ses 4,5 milliards d’années. Les scientifiques n’ont toujours pas beaucoup de pistes solides à ce sujet, car la Terre semble provenir d’un ensemble spécifique de circonstances.

Il existe plusieurs sources de preuves qui soutiennent l’hypothèse selon laquelle les continents pourraient s’être formés à partir de noyaux cratoniques. Les cratons sont des parties distinctes de la lithosphère, composées d’un mélange étrangement diversifié de matériaux, avec des minéraux d’âges, de compositions et de sources différents.

Cependant, baser l’émergence des continents sur des noyaux cratoniques peut être un peu hâtif, après tout, le mécanisme de formation des cratons eux-mêmes est encore un sujet très débattu. Seules 35 de ces portions sont actuellement connues.

Le géologue Fabio Capitanio, de l’École de la Terre, de l’atmosphère et de l’environnement de l’Université Monash en Australie, a mené une simulation du premier milliard d’années de la Terre, à l’aide de la modélisation informatique, pour observer l’évolution thermique et chimique du manteau lithosphérique cratonique. . Les résultats ont montré que les premiers blocs continentaux qui ont émergé sur Terre étaient instables et sont finalement revenus dans le manteau. Les blocs ont fondu et se sont mélangés au matériau du manteau.

Alors que certaines parties sont remontées à la surface, d’autres sont restées plus longtemps dans le manteau, ce qui explique l’hétérogénéité de la composition cratonique : des roches plus anciennes provenant de différents endroits mélangées à des roches plus jeunes.

Certaines parties de la lithosphère pourraient encore être submergées

Les chercheurs pensent qu’il peut encore y avoir certaines de ces pièces dans le manteau capables de revenir à la surface. Ce mécanisme de rétroaction est devenu connu sous le nom de « réduction régionale énorme » (MRR). Pour les scientifiques, cela a peut-être été l’élément clé de la formation du continent au début de la Terre.

Découvrir comment les continents sont apparus est très important pour comprendre l’existence et le maintien de la vie sur Terre. Cette recherche a des implications, non seulement pour notre propre planète, mais aussi pour la recherche de mondes habitables en dehors du système solaire.

Via : Alerte scientifique

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !