Le mystère entourant le volcan sur une île paradisiaque en Grèce a peut-être été résolu

Les archéologues du début du XXe siècle ont postulé que le volcan était entré en éruption vers 1500 avant JC, pendant la période du Nouvel Empire égyptien, et ont construit une histoire autour de cette hypothèse.

Cependant, à partir des années 1970, les progrès de la datation au radiocarbone ont perturbé cette chronologie, de nombreux experts insistant sur le fait que l’éruption se serait produite plus de 100 ans plus tôt.

Dans sa nouvelle étude, Sturt Manning, professeur d’archéologie classique au Collège des arts et des sciences de l’Université Cornell, espère résoudre ce qui est l’un des différends de longue date de l’archéologie moderne.

En examinant les données disponibles et en les combinant avec des analyses statistiques de pointe, il a déterminé comme dates de l’éruption l’intervalle entre les années 1609 et 1560 avant JC, au cours de la deuxième période intermédiaire de l’Égypte.

S’il n’y a pas encore de date précise pour résoudre la question générale de la bonne période historique, le constat, décrit dans un article publié cette semaine dans la revue PLOS ONEclarifie de nombreuses années de débat.

« Ce fut la date la plus contestée de l’histoire de la Méditerranée depuis plus de 40 ans », a déclaré Manning. « Cela a été l’une de ces disputes sans fin, au point où les gens disent : ‘Il y a un problème ici, nous ne pouvons pas le résoudre, passons à autre chose.’ Espérons qu’avec cet article, les gens puissent soudainement dire : « Vous savez quoi, cela limite et définit vraiment le problème d’une manière que nous n’avons jamais pu faire auparavant », et le réduire à la deuxième période intermédiaire. Nous devrions donc commencer à écrire une histoire différente.

Ville préhistorique d’Akrotiri sur l’île de Santorin, Grèce. Image: Trabantos –

Pour Manning, comprendre l’éruption de Thera, c’est comme escalader l’Everest : un défi qu’il souhaite relever depuis le début de sa carrière. La datation précise de l’événement est devenue plus faisable ces dernières années avec la sophistication croissante de l’analyse statistique bayésienne, permettant une modélisation chronologique qui peut intégrer de grandes quantités de données et d’observations archéologiques pour mieux définir les paramètres de probabilité d’un épisode inconnu.

D’après le site Physique, Manning a déclaré que les paramètres étaient très bien compris depuis des années, grâce aux recherches géologiques et archéologiques approfondies qui ont été menées. La pièce manquante du puzzle a été une préoccupation souvent soulevée selon laquelle les émissions de dioxyde de carbone volcanique pourraient avoir contaminé des échantillons organiques de Thera et provoqué des évaluations d’âge incorrectes.

Il s’est rendu compte qu’il pouvait résoudre le problème en regardant ailleurs, à des centaines de kilomètres de Théra : dans les régions de la mer Égée qui ont subi les effets du tsunami causé par l’éruption.

Manning a incorporé les dates obtenues pour ces épisodes dans son modèle pour tester la mise en garde contre le dioxyde de carbone volcanique. À Théra, il a également réalisé l’importance d’un écart de temps faible mais clairement observé entre l’abandon de la ville à Akrotiri et l’éruption massive, et a intégré cette contrainte jusque-là négligée dans la modélisation.

« Il a été observé pendant des années qu’il y a un court écart dans la séquence archéologique entre le moment où la ville d’Akrotiri a été abandonnée par sa population humaine et avant son enfouissement sous des mètres de poussière de l’éruption. Bien que plusieurs hectares aient été fouillés, aucun squelette humain n’a été trouvé, il est donc clair que les gens ont été avertis d’un danger imminent et sont partis », a déclaré Manning. « En ajoutant cette qualification supplémentaire, nous avons resserré l’analyse statistique. »

La modélisation a identifié la plage de dates la plus probable pour l’éruption : entre environ 1609-1560 avant JC (probabilité de 95,4 %), ou environ 1606-1589 avant JC (probabilité de 68,3 %).

Cette nouvelle chronologie synchronise les civilisations de la Méditerranée orientale, tout en écartant également plusieurs théories accessoires, comme l’idée que l’éruption de Théra était responsable de la destruction de palais minoens au large de la Crète comme le premier bulldozer d’Akrotiri, Spyridon Marinatos, proposé en 1939. .

« Cela ne semble pas être le cas », a déclaré Manning. « Parce que lorsque nous datons les niveaux de destruction en Crète, ils semblent être plus d’un siècle plus tard. »

Comme son analyse prédit l’éruption de Thera plus tôt que la date initialement proposée, mais pas aussi tôt que la datation au radiocarbone l’avait initialement suggéré, Manning espère que la nouvelle chronologie sera plus acceptable pour les experts des deux côtés du débat de longue date.

« Cela démontre, comme pour tant de sciences, que les gens doivent faire des hypothèses sur la base des informations initiales, mais à mesure que vous obtenez de plus en plus d’informations et une meilleure analyse, vous les révisez et les affinez », a-t-il déclaré. « Dans ce cas, la réponse semble se situer quelque part entre la position d’origine et les premières indications de radiocarbone pointant jusqu’à 100-150 ans plus tôt. »

Il dit qu’il espère que « cette nouvelle analyse, basée sur un grand ensemble de données et une courbe d’étalonnage radiocarbone récente et mieux définie publiée en 2020, sera plus acceptable pour les domaines archéologiques et historiques mondiaux ».

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !