Un champignon peut changer de forme pour entrer dans le cerveau humain

Un champignon capable de changer de forme pour se loger dans le cerveau humain vient d’être analysé par des scientifiques. Connu sous le nom de Cryptococcus neoformans, il s’adapte pour traverser la barrière hémato-encéphalique, une couche protectrice utilisée pour empêcher les agents pathogènes d’entrer dans le cerveau, selon un article publié dans la revue. Hôte cellulaire et microbe.

Une étude indique que le champignon Cryptococcus neoformans s’adapte pour traverser la barrière hémato-encéphalique, une couche protectrice utilisée pour empêcher les agents pathogènes d’entrer dans notre cerveau. Image : Kateryna Kon –

« Les changements qu’il subit lorsqu’il pénètre pour la première fois dans le corps sont assez incroyables et nous essayons toujours de le comprendre », a déclaré Jessica Brown, pathologiste à l’Université de l’Utah et co-auteur de l’article. site Internet. newsweek.

Selon Brown, C. neoformans peut être trouvé dans la nature vivant sur du bois pourri ou des excréments d’oiseaux. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, s’il est inhalé, ce champignon peut infecter les poumons et d’autres organes, y compris le cerveau, entraînant une méningite cryptococcique.

Les chercheurs ont découvert que les surfaces des plus petites cellules de C. neoformans présentes dans le cerveau des souris changeaient lorsqu’elles pénétraient dans l’organe. « Les cellules de cryptocoques dans les poumons sont très diverses, avec des tailles et des apparences différentes. Alors, quand mon étudiant diplômé m’a montré des images de l’uniformité des cellules cérébrales, j’ai été choqué », a déclaré le chercheur.

« Nous démontrons que la formation d’un petit morphotype C. neoformans – appelé cellules « semences » en raison de leur capacité à coloniser – est essentielle pour l’entrée dans les organes extrapulmonaires », écrivent les auteurs dans l’article. « Les cellules de graines montrent des changements dans la taille des cellules fongiques et l’expression de surface qui entraînent une mise à niveau améliorée des macrophages. »

Brown explique que ces cellules de graines ont une surface altérée qui les amène à être absorbées par les macrophages (cellules immunitaires). « Dans de nombreux tissus, les macrophages sont chargés de contenir les envahisseurs, ils vont donc les prendre et essayer de détourner et de détruire l’envahisseur », a-t-elle déclaré. « Nous pensons que les cellules de graines exploitent cette tendance, sont transportées plus facilement par le macrophage dans l’organe, puis s’échappent et se développent dans leur nouvel environnement organique si les conditions sont favorables, comme elles le sont dans le cerveau. »