Une météorite découverte en Angleterre contient de l’eau extraterrestre

Les scientifiques ont trouvé de l’eau dans une météorite tombée en février de cette année dans un quartier résidentiel de Winchcombe, en Angleterre. Ils affirment que c’est la première fois que nous identifions H2O d’une autre planète dans une météorite, et ils pensent que cette découverte nous fournira des informations précieuses sur l’émergence de l’eau sur Terre.

Selon les chercheurs, la roche spatiale est composée de 12% d’eau et est un échantillon considérablement pur, car elle n’a été collectée que 12 heures après la chute, ce qui a empêché une éventuelle contamination.

Les météores ont-ils apporté de l’eau ?

L’origine de l’eau sur Terre fait l’objet d’un débat séculaire et houleux. Des astéroïdes comme Bennu – qui voyagent à travers le système solaire et montrent des signes d’avoir eu de l’eau dans le passé – ont aidé à clarifier le mystère derrière l’émergence de H2O sur notre planète. Cependant, il n’y a pas de consensus sur la théorie selon laquelle les comètes et les astéroïdes auraient apporté ce liquide si essentiel à la genèse de la vie ici.

Bien que l’échantillon de Winchcombe ne nous donne pas de réponse définitive, il nous aide à comprendre les niveaux d’eau transportés par les météorites qui sont entrées en collision avec notre surface dans le passé.

En plus de potentiellement donner naissance à de l’eau sur notre planète, les météorites peuvent également avoir fourni les ingrédients essentiels à la formation de l’ADN.

C’est ce qu’indique une découverte récente faite par des scientifiques japonais d’une météorite qui contient les cinq nucléobases (adénine, cytosine, guanine, thymine et uracile) qui composent les molécules d’ADN et d’ARN, qui guident la construction et le fonctionnement de tous les êtres vivants. de la terre.

Bien que la découverte soutienne l’hypothèse selon laquelle la vie est venue de l’espace, elle ne représente pas une preuve concluante de cette théorie. Par conséquent, nous ne pouvons toujours pas rejeter l’autre théorie établie qui prétend que la vie est née d’une soupe prébiotique disponible au début de la planète.

