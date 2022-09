Les satellites Starlink en Ukraine pourraient être démantelés par la Russie

Le diplomate russe Konstantin Vorontsov estime que les satellites de Starlink, un fournisseur d’accès Internet associé à SpaceX, qui fournit ses services en Ukraine, agissent également à des fins militaires pour le compte des États-Unis. Si les soupçons sont corroborés par le service militaire russe, les satellites pourraient subir des « représailles ».

Konstantin Vorontsov est le chef de la délégation russe au sein du groupe de travail du Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement (UNODA) et a partagé ses idées lors d’une réunion avec le groupe de travail ouvert des Nations Unies sur la réduction de la menace spatiale.

Pour Vorontsov, les États-Unis, en promouvant l’utilisation inappropriée de l’appareil civil, « semblent ne pas se rendre compte que de telles actions constituent en fait une implication indirecte dans des conflits militaires ». Cette situation fait des infrastructures civiles une « cible légitime de représailles ».

Avec l’avancée de la guerre en Ukraine et l’interruption conséquente du signal Internet, Starlink, avec l’incitation financière des États-Unis, a envoyé des terminaux satellites en Ukraine. L’accès Internet par satellite a été utile dans les opérations militaires de l’Ukraine contre les forces russes.

Vorontsov a affirmé que l’utilisation de satellites civils pourrait violer inutilement le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, mettant en péril « la durabilité des activités spatiales pacifiques et le bien-être des personnes, en particulier dans les pays en développement ».

Le diplomate complète en disant que « l’utilisation provocatrice des satellites civils est discutable et doit être fermement condamnée par la communauté internationale », si elle viole les exigences du Traité sur l’espace extra-atmosphérique.

D’autre part, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a averti qu’il y avait une forte probabilité que la Russie attaque les équipements Starlink en Ukraine. Cependant, dans cette situation, le PDG faisait référence à des terminaux terrestres plutôt qu’à des terminaux spatiaux. Par ailleurs, il a également signalé que Starlink souffrait d’interférences russes et d’attaques de piratage.

Essais de missiles anti-satellites

Apparemment, la Russie se préparait déjà à une situation similaire, car en novembre 2021, le pays a effectué un test de missile anti-satellite. Selon un article d’Ars, les États-Unis se sont alors prononcés contre l’acte, car ce type d’action pourrait avoir des répercussions négatives sur l’orbite terrestre pendant les cinq à dix prochaines années et « menacer de nombreux actifs de valeur, dont la Station spatiale internationale ». .

D’autres pays, comme l’Allemagne, le Japon et les États-Unis, se sont déjà engagés à ne pas effectuer d’essais anti-satellites destructifs (ASAT) afin de réduire les débris spatiaux. La Russie ne s’y est pas encore engagée.

Il convient de noter qu’attaquer les satellites de Starlink dans l’espace ne serait pas une tâche aussi facile et simple. De plus, ils ne sont pas les seuls fournisseurs opérant en Ukraine. Un article de Space.com souligne la présence de sociétés commerciales d’imagerie par satellite comme Planet, Maxar et BlackSky qui ont fourni des informations cruciales en prenant des photos du conflit d’en haut et en les partageant ouvertement, jouant un rôle étonnamment important tout au long de l’invasion russe. .

