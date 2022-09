Une entreprise chinoise veut lancer des panneaux spatiaux pour capter en permanence l’énergie solaire

Une entreprise leader dans le domaine de l’énergie solaire en Chine, et considérée comme l’une des plus importantes dans le domaine au monde, a révélé qu’elle enverrait des panneaux solaires dans l’espace dans le but d’établir une opération constante de récupération de l’énergie de notre étoile et de la transmettre à la Terre. . .

La proposition de la société chinoise Longi Green Energy Technology Company suscite de l'intérêt en raison de sa perspective d'exploiter l'énergie solaire pendant 24 heures, et pas seulement pendant la journée. Image : Jürgen Faelchle – Comment le site rapporte-t-il BloombergLa proposition de Longi Green Energy Technology Company, basée à Xi'an, suscite de l'intérêt en raison de sa perspective d'exploiter l'énergie solaire pendant 24 heures plutôt que pendant la journée. Il convient de noter, cependant, que l'initiative de Longi est loin d'être la première à explorer la possibilité de panneaux solaires spatiaux. Selon la publication, le California Institute of Technology (CalTech) a obtenu un financement pour étudier les panneaux solaires spatiaux en 2013. Par ailleurs, l'Inde, le Japon et la Russie travaillent également sur des efforts similaires. La Chine elle-même abrite également ce qui est censé être le premier modèle réussi de transmission de panneaux solaires depuis l'espace : des chercheurs de l'Université de Xidian ont capturé la lumière du soleil au-dessus du sol, l'ont convertie en faisceaux de micro-ondes et l'ont transmise à une station solaire. qui a transformé l'énergie en électricité. Selon Longi, son nouveau laboratoire envisage également des projets de satellites de surveillance de l'énergie et de vérification environnementale depuis l'espace.