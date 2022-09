Les EAU sont sur le point de lancer leur premier rover lunaire

Ce lundi (19), les Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé leur intention de lancer prochainement leur premier rover lunaire. Selon Hamad Al Marzooqi, responsable de la mission, le rover « Rashid », du nom de la famille régnante de Dubaï, sera lancé depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride entre le 9 et le 15 novembre.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en gris, actuel président des Émirats arabes unis, rencontre le prototype du rover lunaire Rashid, en juin de cette année. Image: Centre spatial Mohammed Bin Rashid

il a dit au Le Nationalun journal lié au gouvernement, que la date exacte sera annoncée le mois prochain et que le rover sera lancé à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, déposé sur la Lune par un atterrisseur japonais en mars de l’année prochaine.

« Nous avons fini de tester le rover et nous sommes satisfaits des résultats », a déclaré Al Marzooqi. « Le rover a été intégré à l’atterrisseur et est prêt à être lancé. »

Cette mission lunaire fait partie de la campagne plus large des Émirats arabes unis pour devenir un concurrent majeur dans la course à l’espace, désormais dominée par les États-Unis, la Russie et la Chine, les seules nations à avoir jamais atterri sur la Lune.

Le rover Rashid devrait étudier la surface lunaire, la mobilité à la surface de la Lune et la façon dont différentes surfaces interagissent avec les particules lunaires. L’engin à moteur de 10 kg emportera quatre caméras : deux à haute résolution, une microscopique et une à imagerie thermique, ainsi qu’une sonde et d’autres appareils.

Les Émirats arabes unis prévoient de développer le satellite commercial le plus avancé du Moyen-Orient pour produire des images à haute résolution. Ils se sont également fixé l’objectif ambitieux de construire d’ici 2117 une colonie humaine sur Mars, une planète qu’ils étudient depuis l’an dernier avec la sonde Hope.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !