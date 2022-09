L’astronaute de la NASA vole en mission russe ; apprendre à regarder

En juin de cette année, un contrat tant attendu entre la Russie et les États-Unis a été signé par des représentants des deux pays pour permettre aux astronautes de la NASA de voler dans le vaisseau spatial Soyouz et aux cosmonautes de voyager dans des véhicules américains.

L’objectif principal de cet « accord d’échange de sièges » est d’échanger des équipages sur les missions SpaceX Crew-5, dont le décollage est prévu le 3 octobre, et Soyouz MS-22, dont le lancement est prévu ce mercredi (21). .

L’astronaute de la NASA Frank Rubio et ses compagnons de mission russes Soyouz MS-22 Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin. Image : Roskosmos

Sur le vaisseau spatial seront les cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, qui seront accompagnés de l’astronaute de la NASA Frank Rubio, et les trois seront lancés depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à 10h54 (GMT), en direction de l’International Station spatiale (ISS). L’événement sera retransmis en temps réel, à partir de 10h, sur NASA TV (sur la chaîne YouTube officielle, l’application et le site de l’agence).

Après un voyage d’un peu plus de trois heures, le vaisseau spatial Soyouz s’amarrera au module ISS Rassvet. Cela devrait avoir lieu à 14h11, la diffusion en direct commençant à 13h15.

Environ deux heures après l’amarrage, les écoutilles entre la capsule et la station s’ouvriront et le trio rejoindra les habitants actuels du laboratoire orbital pour un séjour d’environ six mois. Selon la NASA, ce sera le deuxième vol de Prokopyev dans l’espace et le premier pour Rubio et Petelin.

Le mois prochain, la cosmonaute Anna Kikina se rendra dans l’ISS à bord de la mission Crew-5, devenant ainsi la première personne d’origine russe à piloter un vaisseau spatial privé américain : la capsule Crew Dragon Endurance, qui embarquera également les astronautes de la NASA Josh Cassada et Nicole Mann. (qui deviendra la première femme autochtone à effectuer une mission spatiale de longue durée) et la Japonaise Koichi Wakata.