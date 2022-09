Combien y a-t-il de fourmis dans le monde ? Les scientifiques trouvent la réponse

Vous êtes-vous déjà demandé combien de fourmis il y a dans le monde ? Si vous avez rencontré cette question et que vous ne connaissiez pas la réponse, les scientifiques de l’Université Julius Maximilians (JMU) en Allemagne peuvent vous aider. Ces chercheurs cherchent un dénominateur commun à ce questionnement au sein de la littérature scientifique.

489 études scientifiques sur le sujet ont été consultées, incluant tous les continents et habitats. À partir de ces données, ils ont calculé une « estimation empirique conservatrice » d’un maigre 20 quadrillions de fourmis marchant sur la planète Terre.

C’est vraiment énorme, même en termes astronomiques, car il y a deux mille fois plus de fourmis sur Terre qu’il n’y a d’étoiles dans la Voie lactée. La curiosité de ces scientifiques ne s’est pas arrêtée là. L’équipe a également estimé combien pèseraient toutes ces fourmis réunies, et le résultat est effrayant : environ 12 millions de tonnes.

Ce nombre dépasse la masse totale de tous les oiseaux et mammifères sauvages (à l’exception des humains) réunis. D’autres conclusions importantes ont également été tirées de cet examen minutieux. Les chercheurs ont découvert que les fourmis sont concentrées sous les tropiques, les forêts et les déserts en abritant un plus grand nombre et les environnements urbains avec moins. Les poteaux sont particulièrement exempts de ces insectes.

Les fourmis sont des agents importants pour l’écosystème

Bien qu’il semble insensé de consacrer du temps et de l’argent à ce sujet, l’équipe qui a mené l’étude affirme que les fourmis jouent un rôle très important dans leurs écosystèmes, il est donc très important de comprendre leur distribution et comment elles peuvent être affectées par le changement climatique.

Le co-auteur de l’étude, Patrick Schultheiss, a déclaré que « ces insectes sont responsables du déplacement jusqu’à 13 tonnes de masse de sol par an. Cela prouve qu’ils ont une grande influence sur le maintien du cycle des nutriments et des graines des plantes ».

