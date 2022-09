Une étoile semblable au soleil pourrait orbiter autour du trou noir le plus proche jamais trouvé

Dans une étude hébergée sur le serveur prépresse arxiv et déjà accepté pour publication par Avis mensuels de la Royal Astronomical Societyune équipe internationale de chercheurs s’est appuyée sur les données de l’Observatoire Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour analyser une étoile semblable au Soleil qui présente d’étranges caractéristiques orbitales.

En raison de la nature de son orbite, l’équipe a conclu qu’elle devait faire partie d’un système binaire avec un trou noir, qui se trouve être le plus proche de notre système solaire. Cela renforce l’idée de l’existence d’une population considérable de trous noirs dormants dans la Voie lactée.

Gaia BH1 est une étoile semblable au Soleil en orbite autour d’un trou noir estimé à 10 masses solaires. Image : ESO/L. Trottoir

Dirigée par Kareem El-Badry, astrophysicien à la Harvard Fellowship Society, au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) et au Max Planck Institute for Astronomy (MPIA), la recherche a été accompagnée par des chercheurs de diverses institutions à travers le monde.

El-Badry expliqué au site Univers aujourd’hui que ces observations faisaient partie d’une campagne plus large visant à identifier les compagnons de trou noir dormant dans les étoiles normales de la Voie lactée. « Cela fait quatre ans que je recherche des trous noirs dormants en utilisant un large éventail d’ensembles de données et de méthodes », a-t-il déclaré. « Mes tentatives précédentes ont révélé une variété de binaires se faisant passer pour des trous noirs, mais c’est la première fois que la recherche porte ses fruits. »

La mission Gaia a déjà observé près d’un milliard d’objets astronomiques

Le satellite Gaia a passé près d’une décennie à mesurer les positions, les distances et les mouvements propres de près d’un milliard d’objets astronomiques tels que des étoiles, des planètes, des comètes, des astéroïdes et des galaxies. En suivant le mouvement des objets en orbite autour du centre de la Voie lactée (une technique connue sous le nom d’astrométrie), la mission vise à construire le catalogue spatial 3D le plus précis jamais créé.