Les scientifiques peuvent créer de la matière « à partir de rien » ; comprendre

Une nouvelle expérience a prouvé qu’il est possible de créer de la matière à partir de rien. Les chercheurs impliqués dans l’étude ont pu créer des champs électriques suffisamment puissants en laboratoire pour générer spontanément des paires particule-antiparticule à partir de rien. Jusque-là, une grande partie de la communauté scientifique croyait que cette situation était impossible.

Cette enquête a corroboré la théorie proposée par le physicien américain et lauréat du prix Nobel, Julian Schwinger, l’un des plus grands théoriciens de l’électrodynamique quantique, avec des implications fondamentales pour la physique des particules.

Théories sur la création de la matière

Avec cette confirmation de la création de la matière, les scientifiques ont pu prouver que la physique de notre Univers n’est pas aussi objective et fataliste que prévu. Cette découverte est le résultat de décennies d’efforts et de tentatives. Cette hypothèse a hanté la communauté scientifique pendant plus de 70 ans.

Lorsque les physiciens quantiques ont commencé à chercher des facteurs expliquant le Big Bang (causes et évolution), plusieurs théories sur la création de la matière ont également émergé. Jusque-là, l’une des rares choses connues était que dans certaines collisions entre deux particules dans l’espace vide, des particules supplémentaires pouvaient apparaître. Le potentiel de champs électromagnétiques puissants pour créer de la matière et de l’antimatière à partir de rien a également imprégné le champ des hypothèses, dans ce cas confirmé.

L’Univers est composé de plusieurs lois de conservation. Parmi eux se trouvent ceux qui régissent le domaine de l’énergie, de la charge et de l’impulsion. Dans une tentative de comprendre pleinement ces lois, les scientifiques ont passé des décennies à essayer de comprendre comment créer de la matière.

Cependant, atteindre ce niveau a toujours semblé une mission impossible pour la communauté scientifique. Désormais, avec ces connaissances, les chercheurs auront plus de subterfuges pour comprendre comment l’Univers s’est développé et comment la matière a été produite à partir de rien.

