15 ans du cas intrigant de la météorite de Carancas

Chaque fois que nous parlons des histoires de chutes de météorites, il est nécessaire d’expliquer qu’il s’agit de roches spatiales qui ont frappé la Terre à des vitesses très élevées, mais ont été arrêtées et presque complètement vaporisées par notre atmosphère, atteignant le sol de manière pratiquement inoffensive. Mais il y a 15 ans, un cas curieux s’est produit au Pérou et a laissé de nombreuses personnes intriguées, y compris des scientifiques.

C’était un samedi matin, le 15 septembre 2007. Vers 11 h 40, une boule de feu a été vue dans le ciel au-dessus de la région de Puno au Pérou, ainsi que de la Bolivie voisine. Lorsqu’un fragment de roche spatiale frappe l’atmosphère terrestre, il réchauffe instantanément les gaz atmosphériques qui l’entourent, générant une bulle de lumière connue sous le nom de météore.

[ Quando uma rocha espacial (meteoroide) atinge a atmosfera, aquece os gases a sua volta gerando um fenômeno luminoso conhecido como meteoro. Esse processo, chamado de ablação, também fragmenta e vaporiza grande parte da rocha, além de reduzir sua velocidade. Em certo ponto, a velocidade é tão baixa que o meteoro se extingue (deixa de emitir luz) e os fragmentos restantes caem em queda livre até o solo – Imagem: BRAMON ]

Mais il est très difficile de voir un météore pendant la journée. Il doit être très lumineux et pour cela il doit être engendré par quelque chose de très grand. On estime que cette roche spatiale mesurait environ 3 mètres et quelques dizaines de tonnes lorsqu’elle a frappé la Terre ce jour-là. Pourtant, on s’attendait à ce que notre atmosphère se soit fragmentée du frein au rock, mais ce n’est pas le cas.

Selon des témoignages et des calculs effectués par des scientifiques, ce météore a brillé de mille feux jusqu’à un peu plus d’1 km d’altitude, ce qui est extrêmement rare et indique que la roche était en hyper vitesse.

Quelques secondes plus tard, il a touché le sol provoquant une énorme explosion, qui a dispersé des fragments de météorite à travers la région, et a généré un cratère d’environ 14 mètres de diamètre près du village de Carancas. Et ce cratère s’est rapidement rempli d’eau et de mystère.

L’eau provenait de la nappe phréatique, abondante dans la région, et le mystère est venu peu de temps après, lorsque les habitants et les badauds ont commencé à se sentir malades après s’être rendus sur les lieux. Il y avait environ 600 personnes qui ont eu des symptômes d’intoxication après avoir été en contact avec ce cratère. Serait-ce le premier cas de météorite toxique de l’histoire ?

Cinq jours plus tard, après avoir analysé les roches, le cratère et les témoignages, les scientifiques ont confirmé ce qui relevait déjà du bon sens entre tous : que ce cratère aurait été généré par l’impact d’une roche spatiale et que les fragments retrouvés dans la région étaient des météorites. de cet impact.

La météorite de Carancas est une météorite rocheuse, classée comme chondrite H4-5, qui a une forte concentration de fer, mais peu de chondres évidents. Et c’était une baisse très pertinente, après tout, les cas d’impacts spatiaux qui génèrent des cratères ici sur Terre sont très rares, surtout lorsqu’il s’agit d’une météorite rocheuse, qui est moins dense et devrait être consommée plus facilement dans le passage atmosphérique . Pour vous donner une idée, Carancas était le dernier cratère d’impact enregistré au monde, et le seul connu à avoir été généré par une chondrite.