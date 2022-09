Comprendre pourquoi les vidéos d’OVNI ne seront pas diffusées, malgré la confirmation de l’US Navy

La semaine dernière, un porte-parole de la marine américaine, sous la pression du Freedom of Information Act (FOIA), a confirmé qu’il avait des vidéos non publiées d’objets volants non identifiés (OVNI), mais l’entité a affirmé qu’elle ne les publierait pas publiquement. compromettre la sécurité nationale ».

Le site Web de transparence du gouvernement, The Black Vault, contient des milliers de documents sur le sujet fournis par la CIA et d’autres agences gouvernementales obtenues par la FOIA. La réponse émise par le porte-parole de la Marine est intervenue après que Black Vault a demandé à l’organisation de livrer, en 2020, toutes les vidéos liées aux phénomènes aériens non identifiés (FANI).

La lettre de réponse, rédigée par le directeur adjoint du bureau de la Marine, Gregory Cason, souligne que « la divulgation de ces informations portera atteinte à la sécurité nationale car elle pourrait fournir aux adversaires des informations précieuses sur les opérations, les vulnérabilités et/ou les capacités du ministère de la Défense ». / Marine ». Par ailleurs, il ajoute qu' »aucune partie des vidéos ne peut être séparée pour la diffusion ».

Image : Image vidéo de l’US Navy d’un Objet Volant Non Identifié (OVNI). Crédits : US Navy/DOD

La demande de vidéos et d’informations est intervenue après la fuite de trois enregistrements, déjà déclassifiés par l’entité, qui a suscité une intense discussion dans les médias sur ce qui serait dans le domaine public ou non. Selon Carson, la marine a estimé qu’il était possible de publier officiellement les images « sans nuire davantage à la sécurité nationale ».

Un pas vers la transparence sur les ovnis

Heureusement, il y a un soupçon de transparence de la part de l’organisation gouvernementale, dans sa réponse à la demande de Black Vault, car il n’y a eu aucune tentative de dissimulation de l’existence d’autres vidéos d’OVNI, même si elles ne sont pas rendues publiques, les admettre est quelque chose de positif.

Un autre point qui était très clair dans la déclaration de Cason est le sérieux avec lequel l’armée prend les menaces possibles de ces objets inconnus. Le sujet, qui est assez populaire et attire l’attention des experts et des curieux, a gagné un nouveau chapitre officiel en mai 2022, lorsque le département américain de la Défense (DOD) a tenu sa première audition publique sur les ovnis depuis les années 1960, puis a annoncé qu’il recevra un financement fédéral pour un portefeuille axé uniquement sur la gestion des rapports d’observation d’ovnis par l’armée, la marine et l’armée de l’air américaines.

