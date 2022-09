Le laser le plus puissant jamais produit par Lockheed est livré à l’armée américaine

Premier fabricant mondial de produits militaires, Lockheed Martin a livré au département américain de la Défense son laser le plus puissant développé à ce jour. L’utilisation de la technologie à plus grande échelle pour l’attaque et la défense militaires est récente, mais elle gagne de plus en plus en force ;

Le développement du laser était considéré comme rapide. Lockeheed a été sélectionné en 2019 pour produire l’appareil de classe 300 kW. L’équipement doit être utilisé pour protéger les installations militaires des menaces aériennes, y compris les drones et autres types d’équipements.

Laser militaire livré à l’armée

Bien qu’il ressemble à un film de science-fiction, l’utilisation des lasers dans l’armée s’est intensifiée précisément pour la défense aérienne, en raison de l’efficacité de ces dispositifs à désactiver les drones et les systèmes de combustion. Malgré son nom, ce type de laser n’est pas un énorme faisceau de lumière tiré. En fait, il est invisible pour quiconque regarde et seule la cible est éclairée, comme avec les pistolets et les lasers jouets.

« Lockheed Martin a augmenté la puissance et l’efficacité et réduit le poids et le volume des lasers à haute énergie à onde continue, ce qui réduit le risque d’efforts futurs sur le terrain des systèmes d’armes laser à haute puissance », a déclaré Rick Cordaro, vice-président de Lockheed Martin Advanced Product. Solutions.

Le soi-disant Army High Energy Laser (IFPC) fait partie de la High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI). Le programme est l’une des initiatives visant à moderniser le système de défense américain. Plusieurs larsers de plus petite capacité tels que 50 kW et 20 kW sont déjà utilisés.

