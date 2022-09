Nous sommes proches du « point irréversible » du changement climatique

Une nouvelle étude publiée dans Science souligne que certains points de basculement climatiques – également appelés «points de non-retour» – qui mettent en évidence des composantes clés du climat, ont déjà été atteints et d’autres pourraient être déclenchés par des températures bien inférieures à ce que certains scientifiques pensaient. .

Un exemple de point de basculement est lorsque la température atteint un niveau capable d’affecter de manière irréversible la forêt amazonienne ou la calotte glaciaire du Groenland. Une fois ce niveau atteint, certains effets néfastes pour la planète peuvent être déclenchés, et même si la température revient à un point antérieur, les dommages causés ne peuvent pas être inversés.

Dans l’étude, les données de plus de 200 articles sur le sujet des points d’inflexion ont été réévaluées depuis 2008. À partir de cet examen minutieux, les chercheurs ont augmenté les éléments clés, qui étaient auparavant de neuf, à seize. Presque tous les éléments pourraient atteindre le point de non-retour si le réchauffement climatique maintenait la température de la Terre à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels.

Selon les recherches, si le taux d’augmentation se poursuit tel qu’il est, il est prévu que ce nombre augmentera jusqu’à 3 ºC, soit le double de ce qu’il est aujourd’hui. Dans un communiqué, le directeur de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique en Allemagne et co-auteur de l’étude, Johan Rockström, a déclaré que cette situation « met la Terre sur une voie pour franchir plusieurs points de basculement dangereux qui seront désastreux pour les gens ». à travers le monde. « monde ».

Un autre co-auteur de l’étude, Tim Lenton, qui est également directeur du Global Systems Institute de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, a déclaré que « depuis que j’ai évalué pour la première fois les points de basculement climatiques en 2008, la liste s’est allongée et notre évaluation des le risque qu’ils posent a considérablement augmenté. Lenton était l’auteur principal de l’article original sur le point de basculement, publié en 2008 dans la revue PNAS, lorsque neuf éléments clés susceptibles d’atteindre un tel seuil en raison du changement climatique d’origine humaine ont été identifiés.

Un point de bascule climatique a-t-il déjà été atteint ?

Selon l’étude, deux points se trouvent dans la zone de danger : les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental. Ils ont déjà dépassé leurs points de basculement potentiels les plus bas de 0,8° et 1°C au-dessus de l’époque préindustrielle, respectivement. Pour les chercheurs, les deux systèmes sont en fin de fourniture.

Les 11 autres points de basculement ont été répertoriés comme « probables » ou « possibles » si le réchauffement se poursuit. La publication actuelle a réfuté les estimations du sixième rapport d’évaluation des Nations Unies sur le changement climatique, publié en 2021 et 2022. Dans ce document, l’humanité aurait un peu plus de temps pour préparer des stratégies d’atténuation et d’adaptation, car seul le point de basculement serait atteint. à une température plus élevée que prévu par les scientifiques.

Ces données plus précises n’ont émergé que parce que les modèles climatiques utilisés ont été améliorés et montrent maintenant que la chute d’un point d’inflexion pourrait augmenter la probabilité d’effondrement d’un autre, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un système intégré.

Si le pergélisol arctique devait fondre en raison de la hausse des températures, il libérerait davantage de carbone dans l’atmosphère. Cette situation augmentera encore la température de surface sur terre et dans les océans, ce qui accélérera la fonte des principales calottes glaciaires. Un véritable effet domino.

Les chercheurs disent qu’il est nécessaire d’investir dans des actions qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Cela doit être fait avant que les points de basculement ne soient atteints et que cette réaction en chaîne irréversible ne commence. Sinon, la Terre pourrait perdre la stabilité de ses conditions habitables.

Les espoirs de renversement sont faibles

Selon les données actuelles, qui démontrent de faibles progrès dans la lutte contre le changement climatique, il pourrait être impossible d’atteindre au moins 50 % de chances de limiter de moitié le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et d’atteindre zéro net d’ici 2050.

La situation devient encore plus décourageante après avoir observé la façon dont les pays traitent l’affaire. En juin, la Cour suprême des États-Unis a sévèrement limité la capacité du gouvernement fédéral à réglementer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple.

Une autre stratégie consiste à générer une forte prise de conscience sociale, capable de contraindre les gouvernements et les grandes entreprises à prendre des mesures climatiques drastiques. Le seul problème est que cette prise de conscience doit se faire rapidement.

