Comment se protéger d’une explosion nucléaire ?

La peur et l’insécurité face à une éventuelle guerre nucléaire sont revenues hanter le monde. Depuis le début des tensions entre la Russie et l’OTAN, qui ont abouti à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’inquiétude sur le sujet est revenue. En dépit d’être une possibilité lointaine, le concept d’une bombe nucléaire est terrifiant. Mais est-il possible de survivre à une telle explosion ?

Le professeur d’histoire et directeur de l’Institut d’études nucléaires de l’Université américaine, Peter Kuznick, qui s’est consacré à l’étude des effets des bombes nucléaires larguées par les États-Unis sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki, s’inquiète du scénario mondial .

Le professeur commente qu’aujourd’hui, la puissance des armes est plus sophistiquée, car « la plupart des armes nucléaires modernes ont entre 7 et 70 fois plus de puissance », que celles produites dans les années 1940. Même avec des bombes relativement petites, la destruction causée est incalculable, avec des personnes décimées et des répercussions négatives qui ont imprégné la vie et la santé des survivants.

Face à la possibilité d’une nouvelle guerre nucléaire, les gens se demandent s’il existe un moyen de survivre à l’attaque et – si possible – quelle serait la meilleure façon de se sauver de la destruction massive que ces événements provoquent.

Pour estimer les conséquences d’une explosion nucléaire, il est nécessaire de connaître ses dimensions, car le rayon de destruction peut être élargi ou réduit en fonction de ces données. De plus, selon la distance qui sépare une personne du foyer de la bombe, survivre devient une question de chance.

Selon Paul Hazell, professeur de dynamique d’impact à l’École d’ingénierie et de technologie de l’information (SEIT) de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, dans une interview avec Newsweek, bien que les bombes modernes soient « effectivement des » nettoyeurs de villes « », ou c’est-à-dire, causant des destructions sans précédent, certains facteurs augmentent les chances de survie dans des zones qui ne seraient pas totalement détruites.

Parmi les endroits considérés comme plus sûrs figurent les bunkers en béton ou les sous-sols. Un conseil que Hazell donne est : évitez les bâtiments avec des façades en verre. Ce type de construction, en plus de ne pas être un refuge, peut devenir une arme, car avec l’explosion les « éclats de verre résultants seraient mortels ».

Dans un immeuble à appartements, l’idéal est de se diriger vers l’escalier de secours, dans le noyau structurel du bâtiment, en plus d’éviter les endroits avec du bois, du fibrociment ou avec des structures préfabriquées, la prédiction est que ces matériaux ne sont pas suffisamment résistants.

Images : Nuage en forme de champignon causé par une bombe nucléaire. Crédits : Vadim Sadovski/

Les voitures ne sont pas sûres

Les voitures doivent également être évitées lors d’explosions nucléaires. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, ces automobiles n’offrent pas une bonne protection contre les matières radioactives et autres débris.

Photo : Andes/César Muñoz/Wikimedia Commons

Si la personne se trouve à l’extérieur d’un bâtiment, l’idéal est de se mettre à l’abri. Le site ready.gov, des États-Unis, indique que les gens doivent se cacher derrière tout ce qui peut offrir une protection, se coucher sur le ventre et éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche si possible.

En plus de la chaleur et de l’impact de l’explosion nucléaire, le rayonnement est un autre facteur de préoccupation. Patrick Regan, professeur de métrologie des radiations nucléaires à l’Université de Surrey, a déclaré à Newsweek que les personnes exposées à de grandes quantités de radiations peuvent être tuées instantanément – d’autres peuvent tomber malades plus tard, comme cela s’est produit avec Hiroshima et Nagasaki.

De fortes doses d’éléments radioactifs affectent le système nerveux central, ce qui provoque la mort immédiate de la personne qui a reçu la charge. Des doses plus faibles peuvent ne pas entraîner la mort immédiate des personnes exposées, mais elles augmentent le risque de maladie aiguë due à l’exposition aux rayonnements et le développement possible à long terme d’un cancer.

Il vaut mieux se cacher des radiations

Pour atténuer l’impact des radiations, le CDC conseille aux personnes d’entrer dans les bâtiments le plus rapidement possible, de fermer les fenêtres et toutes les ouvertures qui permettent à l’air de passer et de se diriger vers le sous-sol ou le milieu de la structure. Dans de tels cas, la majeure partie du rayonnement sera concentrée sur les murs et le toit du bâtiment. Avant d’entrer dans le bâtiment, l’entité informe que les vêtements et autres matériaux restent à l’extérieur de la structure.

Si possible, prendre une douche et mettre des vêtements propres empêche également le matériau de se répandre à l’intérieur de la propriété. Dans ce cas, le plus gros problème de rester dans n’importe quelle structure sera la présence – ou l’absence – de nourriture. Sans un approvisionnement suffisant en fournitures, les gens peuvent mourir de faim.

Dans un scénario idéal, les gens auraient besoin de suffisamment d’eau en bouteille et de nourriture en conserve pour attendre que la radioactivité se désintègre. Ces exigences sont nécessaires car l’eau provenant des canalisations et les plantes et animaux de la région sont susceptibles d’être contaminés par la radioactivité. Cabe rappelle que plus les individus restent longtemps à l’intérieur du bunker, mieux c’est.

En cas de contact avec des aliments ou des boissons potentiels, le CDC conseille d’essuyer les récipients avec un chiffon humide avant de les ouvrir et de les consommer. Après avoir utilisé l’ustensile, ce chiffon doit être scellé et jeté.

types de rayonnement

Vous avez probablement entendu parler des trois principaux types de rayonnement : alpha, bêta et gamma. Selon Regan, le rayonnement gamma est celui qui cause le moins de dégâts, car il interagit peu avec les choses. Maintenant, le rayonnement alpha est un potentiel d’annihilation. Regan a déclaré qu’elle « tue tout sur son passage ».

Heureusement, le potentiel de pénétration alpha est faible contrairement aux rayons gamma qui sont capables de traverser une paroi. Regan assure que « ce type de matière radioactive ne peut pas pénétrer dans une personne, que ce soit en respirant ou en mangeant de la nourriture », lorsqu’une particule alpha se trouve dans la circulation sanguine, elle est capable « d’entrer en contact avec n’importe quelle cellule du corps et d’entraîner la mort ». .

Le gouvernement américain conseille que les foyers disposent de fournitures pour au moins trois personnes ou plus. La liste des matériaux suggérés est un peu longue, en plus de l’eau et des aliments emballés, des médicaments, une lampe de poche, des piles et une radio pour les communications et les émissions d’urgence sont également incluses.

Enfin, l’historien souligne que la peur d’une guerre nucléaire « a peut-être diminué, mais elle a disparu », et renforce le pouvoir que, pour l’instant, Joe Biden et Vladimir Poutine ont entre les mains, avec « le droit de veto sur la poursuite de l’existence de la vie ». sur notre planète. »

Via : Newsweek

