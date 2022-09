Grotte funéraire de l’époque de Ramsès II découverte en Israël ; voir les photos

« C’est une trouvaille unique dans une vie ! Ce n’est pas tous les jours que vous entrez dans un » décor d’Indiana Jones » – une grotte avec des outils dans le sol qui n’ont pas été touchés depuis 3 300 ans « , a déclaré Eli Yannai, un expert de l’IAA (Israel Antiquities Authority), dans un post sur Facebook.

Dans la grotte, des dizaines d’objets et de squelettes humains ont été retrouvés.

Dans le texte, l’IAA explique que les récipients trouvés sont des offrandes qui accompagnaient le défunt, dans l’espoir qu’ils serviraient dans l’au-delà. En plus des vases, il existe également des bols en céramique profonds et peu profonds, des gobelets aux accents rouges et des cruches de conservation, certaines provenant de la côte libanaise.