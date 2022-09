Mars : une étude affirme que les anciens glaciers se sont moins déplacés que ceux de la Terre

Sur Terre, les changements climatiques ont fait avancer et reculer les glaciers tout au long de l’histoire géologique (appelées périodes glaciaires et interglaciaires).

Le mouvement de ces glaciers a creusé des caractéristiques à la surface, notamment des vallées en forme de U, des vallées suspendues et des fjords. Ces caractéristiques sont absentes sur Mars, ce qui a conduit les scientifiques à conclure que tous les glaciers à sa surface dans un passé lointain étaient stationnaires.

Cependant, de nouvelles recherches menées par une équipe de scientifiques planétaires américains et français suggèrent que les glaciers martiens se sont déplacés plus lentement que ceux de la Terre. La recherche a été menée par une équipe de géologues et de planétologues du SESE (School of Earth and Space Exploration) de l’Arizona State University aux États-Unis et du (LPG) (Laboratoire du Planétologie et Géosciences) de l’Université de Nantes en France.

L’étude a été dirigée par Anna Grau Galofre, boursière d’exploration SESE 2018 (actuellement au LPG). L’étude a récemment paru dans Geophysical Research Letters.

Sur Terre, les glaciers ont régulièrement avancé et reculé pendant des éons, laissant des rochers et des débris dans leur sillage et sculptant des éléments à la surface. Pour l’étude, Galofre et ses collègues ont modélisé comment la gravité martienne affecterait l’interaction entre la vitesse à laquelle une calotte glaciaire se déplace et la façon dont l’eau s’écoule en dessous.