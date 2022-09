La Chine sur Mars : les résultats des opérations du rover sont dévoilés

L’Administration spatiale nationale de Chine (CNSA) a publié les résultats de son exploration de Mars pour la première fois plus d’un an après la vagabond Zhuong a atterri à la surface de la planète rouge.

En 2020, la Chine a lancé le vagabond, une sonde et un dispositif d’atterrissage sur ce qui était une mission ambitieuse vers Mars. L’équipement est arrivé à destination en 2021 et, jusqu’à présent, Zhuong a déjà parcouru 1,9 km en analysant le sol de la planète.

Le cathéter Tianwen-1 il est en orbite autour de Mars depuis 780 jours, selon le CNSA, et a réussi ses objectifs. En seulement un an de fonctionnement, l’appareil a pu cartographier la planète entière, capturant des images de ses pôles et de ses caractéristiques géographiques telles que les canyons et les cratères. Tianwen-1 a fait le tour complet de la planète trois fois par jour martien, tout en communiquant à la fois avec le rover Zhurong comme avec la Terre.

Le cathéter Tianwen-1 en orbite autour de Mars. Crédit : CNSA

Les données obtenues par la Chine

Selon la chaîne de télévision chinoise CGTN, la sonde et le vagabond déjà collecté 1480 gigaoctets de données scientifiques qui montrent la relation entre la formation des caractéristiques géologiques de Mars et l’histoire de la présence d’eau sur la planète.

En mai de cette année, le vagabond ont trouvé de nouvelles preuves d’activités aquatiques qui se sont produites dans le passé de Mars, révélant que de l’eau liquide coulait autrefois à sa surface et confirmant la présence de minéraux hydratés qui pourraient être utilisés par de futures missions habitées sur la planète. Les scientifiques ont également découvert que le sol où vagabond débarqué a des caractéristiques physiques qui indiquent un contact avec l’eau à un moment donné.

Zhuong a également envoyé sur Terre beaucoup d’informations sur l’évolution géologique et les changements environnementaux dans les environs de la Utopie Planitiaun site qui aurait été un océan il y a environ un milliard d’années.

La Chine vise à développer un modèle topographique complet de Mars alors que la recherche de la vie à sa surface se poursuit.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !