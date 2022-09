La momie de la mère de Toutankhamon bientôt dévoilée

Dans une interview accordée au journal Français El Independiente, l’égyptologue Zahi Hawass a déclaré qu’il « révélera bientôt la momie de la reine Néfertiti », la principale épouse du pharaon Akhenaton et mère de Toutankhamon, également connu sous le nom de roi Tut.

Pour certains érudits, comme Hawass, Néfertiti, qui a vécu entre 1370 et 1330 av. J.-C. environ, a gouverné l’Égypte en tant que reine après la mort de son mari. Pour confirmer son hypothèse, le chercheur recherche la tombe et le corps de l’éventuel souverain égyptien.

Selon l’égyptologue, « nous avons déjà l’ADN des momies de la 18e dynastie, d’Akhenaton à Amenhotep II ou III et il y a deux momies sans nom étiquetées KV21a et b ». Il s’attend à ce qu’en octobre les momies d’Ankhesenamon, épouse de Toutankhamon, et de sa mère, Néfertiti, soient annoncées. Actuellement, Hawass est en charge d’une exposition intitulée « Filles du Nil », qui se concentre sur les femmes de l’Égypte pharaonique.

De plus, il possède une autre tombe, KV35, qui contient la momie d’un garçon de 10 ans. Si Hawass peut prouver que cet enfant est le frère de Toutankhamon et le fils d’Akhenaton, l’affaire de Néfertiti sera résolue. « Je suis sûr que je vais révéler laquelle des deux momies sans nom pourrait être Néfertiti », a déclaré Hawass.

Comment s’est déroulé le processus de momification en Égypte ?

À la mort d’un dirigeant égyptien, il était courant que sa dépouille soit momifiée, un processus qui prenait plus de 70 jours, selon le Smithsonian Museum de Washington DC, aux États-Unis.

Le processus de momification a commencé par l’ablation de tous les organes internes à l’exception du cœur. Des morceaux de cerveau ont été prélevés par le nez, à l’aide d’outils spécifiques. Ensuite, ces pièces ont été placées dans un conteneur, qui a été enterré avec la dépouille mortelle.

L’étape suivante consistait à déshydrater le corps avec un sel spécial appelé natron, qui était placé à l’intérieur et à l’extérieur du corps. Après ce processus, l’individu était enveloppé dans du linge et placé à l’intérieur d’une tombe.

Au fil du temps, de nouvelles formes de momification et de préservation des corps ont été découvertes, comme l’utilisation de l’alcool de vin et de citron vert, et plus récemment, l’application de formaldéhyde.

De nombreux objets non découverts peuvent être perdus

Selon Hawass, il existe encore de nombreux artefacts et tombes qui n’ont pas encore été analysés. « Nous avons à peine trouvé 30 % de tout ce qui se trouve sous terre. Il y a quelques jours, une mission a découvert des tombes à l’intérieur de plusieurs maisons à Alexandrie », a-t-il déclaré.

Le chercheur s’inquiète de l’avancée de la modernité et du changement climatique qui pourrait entraîner une éventuelle perte de certains des trésors méconnus de l’Égypte ancienne. « Je crois sincèrement que [a principal ameaça à conservação do patrimônio egípcio] est le changement climatique », a-t-il déclaré.

Pour l’égyptologue, « il doit y avoir un centre de contrôle du changement climatique et du tourisme » afin que ces artefacts soient correctement conservés. « Si nous laissons la situation telle qu’elle est aujourd’hui, dans un siècle, toutes les tombes auront complètement disparu. Une fois par an, je prends habituellement une photo des murs du temple de Kom Ombo et à chaque fois que j’y retourne 5% des reliefs ont disparu », a-t-il prévenu.

